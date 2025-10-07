Hà Nội ngập sâu, bệnh viện dùng ôtô trung chuyển bệnh nhân

Sáng 7/10, nhiều bệnh nhân phải xắn quần, bì bõm lội qua dòng nước ngập đến đầu gối để vào Bệnh viện K khám bệnh, nơi này dùng ôtô làm "xe trung chuyển" đặc biệt.

Mưa lớn kéo dài từ đêm 6 đến sáng 7/10 khiến nhiều tuyến đường Hà Nội và bệnh viện chìm trong biển nước. Tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều, nước ngập đến đầu gối ở các tuyến đường xung quanh và hai cổng vào, buộc nhiều người phải lội nước cả trăm mét để vào khám. Ông Tùng, 65 tuổi, từ Phú Thọ đến tái khám, phải xuống xe lội bộ vì xe không thể di chuyển qua đoạn ngập sâu gần cổng viện. "Có bệnh đã khổ, đi khám ngày mưa bão, ngập lụt thế này thật quá vất vả", chị Hạnh, con gái ông Tùng, chia sẻ.

Trước tình hình này, Bệnh viện K bố trí ôtô trực tại hai cổng để đưa người bệnh vượt qua các đoạn ngập sâu vào viện. Lãnh đạo bệnh viện khẳng định vẫn duy trì hoạt động khám chữa bệnh bình thường. Tuy nhiên, nhiều bệnh nhân có lịch tái khám, xạ trị đã phải lỡ hẹn do không thể đến viện. Ước tính, mỗi ngày nơi này khám và điều trị cho hàng nghìn bệnh nhân.

Lối vào sảnh bệnh viện E bị ngập sâu. Ảnh: Thúy Quỳnh

Tương tự, Bệnh viện E cũng ghi nhận tình trạng ngập úng tại sảnh chính và các tuyến đường xung quanh như Trần Cung. Bác sĩ Mai Văn Lực, khoa Phẫu thuật Thận tiết niệu và Nam học, khuyên bệnh nhân nên hoãn các lịch khám thông thường, không cấp cứu, cho đến khi thời tiết thuận lợi hơn. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh các trường hợp khẩn cấp như bí tiểu, sốt cao, đau bụng nghi ruột thừa... cần đến viện ngay lập tức.

Không chỉ bệnh viện, nhiều nhà thuốc cũng bị nước tràn vào. Nhân viên tại các nhà thuốc Long Châu phải bì bõm lội nước, cấp tốc đóng gói dược phẩm đưa lên cao để giảm thiểu thiệt hại. Một chi nhánh tại Hà Giang thậm chí ngập đến bụng, buộc phải ngưng hoạt động.

Bác sĩ Đoàn Dư Mạnh, Phó giám đốc Trung tâm đột quỵ, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, khuyến cáo người dân, đặc biệt là người cao tuổi, trẻ em và người có bệnh nền, nên hạn chế ra ngoài trong điều kiện ngập lụt để tránh nguy cơ nhiễm lạnh, tai nạn giao thông hoặc điện giật.

"Kể cả xe cứu thương cũng khó di chuyển ở những nơi ngập sâu, vì vậy chỉ khi gặp tình huống cấp cứu người dân mới nên đến viện", bác sĩ Mạnh nói.

Nhà thuốc Long Châu bị ngập sâu. Ảnh: Nhà thuốc cung cấp

Trước đó một ngày, Bộ Y tế đã có công điện yêu cầu Sở Y tế các địa phương nhanh chóng khắc phục hậu quả mưa lũ, ổn định công tác y tế. Đồng thời, Bộ chỉ đạo tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân các biện pháp vệ sinh cá nhân và môi trường để phòng ngừa dịch bệnh.

Giới chuyên môn cảnh báo môi trường ô nhiễm sau mưa lũ là điều kiện lý tưởng cho vi khuẩn, virus phát triển, dễ bùng phát các dịch bệnh như tiêu chảy cấp, sốt xuất huyết, đau mắt đỏ, các bệnh ngoài da và đặc biệt là thương hàn. Người dân cần thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp vệ sinh, ăn chín uống sôi và bảo vệ nguồn nước sạch để phòng bệnh.

Bệnh viện K bố trí xe ở hai cổng chở người bệnh vượt qua khu vực ngập trũng sâu. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Lê Nga - Thúy Quỳnh