Hà Nội nắng nóng hơn 39 độ C

Hầu hết tỉnh thành miền Bắc nắng nóng hơn 35 độ C, cao nhất là Lạc Sơn (Hòa Bình) xấp xỉ 40 độ, kế đó là Hà Đông (Hà Nội) 39,3 độ.

Miền Bắc đang trải qua đợt nắng nóng diện rộng, tập trung ở nam đồng bằng Bắc Bộ. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết hôm nay nóng đỉnh điểm, 23/25 tỉnh thành miền Bắc đều trên 35 độ C.

4 trong 5 trạm đo của Hà Nội nóng trên 38,5 độ C, trong đó cao nhất là Hà Đông 39,3 độ; Ba Vì 39 độ; Láng, Hoài Đức xấp xỉ 39 độ C. Đây là mức nhiệt trong lều khí tượng, thực tế ngoài trời cao hơn 2-4 độ tùy địa hình.

Các tỉnh đồng bằng như Hải Dương, Hưng Yên, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình nhiệt độ cao nhất hôm nay lên 38-39 độ C. Đến 21h, nền nhiệt vẫn trên 30 độ C.

Hà Nội trải qua ngày nắng nóng đỉnh điểm. Ảnh: Ngọc Thành

Miền Trung cũng nắng nóng diện rộng. Hôm nay, Đô Lương (Nghệ An) 40,1 độ C - cao nhất cả nước. Các tỉnh Thanh Hóa - Phú Yên phổ biến 36-39 độ C.

Ông Vũ Anh Tuấn, Phó trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, cho biết nắng nóng bắt đầu từ đầu tháng 8 ở Nam Trung Bộ, đến 3/8 mở rộng ra Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sau đó là toàn miền Bắc và Trung. Nguyên nhân là tác động của vùng thấp nóng phía tây kết hợp với hiệu ứng phơn.

Cơ quan khí tượng cho biết hôm nay là ngày nắng nóng cuối cùng của đợt này. Từ ngày 11 đến 15/8, miền Bắc sẽ mưa lớn diện rộng, phổ biến 100-250 mm, có nơi trên 400 mm.

Miền Trung ngày mai tiếp tục nắng nóng gay gắt diện rộng. Từ ngày 12/8, diện nắng nóng thu hẹp.

Gia Chính