Hà Nội muốn là 'thành phố hấp dẫn nhất thế giới về đầu tư'

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội Trần Anh Tuấn cho biết thành phố đã có chính sách đặc thù, đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ để trở thành nơi hấp dẫn cho nhà phát triển, nhà đầu tư.

Thông điệp được ông Trần Anh Tuấn chia sẻ tại hội thảo về tài sản số chiều 10/12, do Hội Các nhà quản trị doanh nghiệp Việt Nam VACD tổ chức, thu hút nhiều nhà đầu tư, nhà sáng lập và người làm công nghệ tham dự.

"Quan điểm và thông điệp của Hà Nội bây giờ là trở thành thành phố hấp dẫn nhất thế giới về đầu tư. Tôi nhấn mạnh là thế giới, chứ không chỉ Việt Nam", ông nói.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội Trần Anh Tuấn tại sự kiện chiều 10/12. Ảnh: Lưu Quý

Theo Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội, lãnh đạo thành phố đã nhận diện được thực trạng thành phố có tiềm năng lớn về con người, nhưng không ít trong số đó thời gian qua đã rời sang các thành phố khác ở Việt Nam và thế giới để lập nghiệp. "Chúng tôi mong muốn thu hút lại toàn bộ lực lượng chất xám, nguồn con người cũng như tài chính mà Hà Nội từng đánh mất quay về Hà Nội", ông cho hay.

Để hiện thực hóa tầm nhìn đó, Hà Nội thời gian qua triển khai nhiều giải pháp về chính sách, nguồn vốn đầu tư. Theo ông Tuấn, "có những việc cả nước chưa làm được, nhưng Hà Nội vẫn được phép làm" nhờ cơ chế riêng trong Luật Thủ đô. Sau khi Quốc hội thông qua các nghị quyết đặc thù cho Hà Nội, thành phố sẽ tiếp tục sửa đổi, cập nhật Luật Thủ đô và các chính sách mới với mục tiêu nâng cao vị thế cạnh tranh quốc tế. Ở lĩnh vực khoa học và công nghệ, ông cho biết sẽ vận dụng Luật Thủ đô kết hợp Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo cùng một số quy phạm pháp luật khác để ban hành nhiều nghị quyết quan trọng.

Ví dụ cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox), theo ông Tuấn, đây là nội dung lần đầu xuất hiện tại Việt Nam và thành phố đang tiếp nhận hồ sơ, đề xuất để phối hợp cùng doanh nghiệp thực hiện các thử nghiệm.

"Hà Nội sẽ là thành phố đầu tiên bỏ tiền ngân sách mua kết quả nghiên cứu của nhà khoa học để thương mại hóa, thử nghiệm và đưa vào cuộc sống", ông nói, tiết lộ cuối tháng 12 sẽ ký hợp đồng với một nhóm nghiên cứu về bộ kit test phát hiện ung thư đã được cấp bằng bảo hộ sáng chế. Ngoài ra, thành phố cũng sẽ triển khai một số giải pháp đặc biệt như vận hành sàn giao dịch công nghệ, ký biên bản ghi nhớ với năm đơn vị, cấp tiền cho năm nhóm nghiên cứu để thành lập doanh nghiệp spin-off của các trường đại học lớn cuối tháng 12.

Về khả năng đầu tư, ông Tuấn cho biết Hà Nội là thành phố đầu tiên có Nghị quyết thành lập Quỹ đầu tư mạo hiểm. Thành phố chi "vốn mồi" 600 tỷ đồng và thu hút khoảng 10 nhà đầu tư chiến lược cùng tham gia. "Quỹ sẽ vận hành hoàn toàn theo cơ chế thị trường, được quản lý bởi hội đồng quỹ", ông Tuấn nói, cho biết phương thức này giúp quỹ hoạt động bớt rườm rà và chấp nhận chia sẻ rủi ro.

Với mục tiêu của Hà Nội đến 2030, tỷ trọng kinh tế số trong nền kinh tế đạt 40% trở lên, song song với tăng trưởng kinh tế đạt 11% trở lên, các mô hình kinh tế truyền thống được đánh giá khó đạt được, hoặc có đạt cũng không bền vững. "Chỉ có con đường khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và đặc biệt là những mô hình tăng trưởng mới như kinh tế số", ông nhấn mạnh.

Đánh giá tầm quan trọng của các lĩnh vực khoa học công nghệ như dữ liệu, chip bán dẫn, tài sản số, Giám đốc Sở cho biết Hà Nội đang "đốt đuốc" đi tìm các kiến trúc sư trưởng cho các lĩnh vực, đồng thời gửi lời kêu gọi đến các nhà sáng lập đến Hà Nội phát triển.

"Nếu các bạn quan tâm đến Hà Nội hoặc trước đây từng muốn đầu tư nhưng e ngại môi trường khó khăn, hãy quay lại", ông Tuấn nhắn gửi.

Kỳ vọng phát triển từ công nghệ blockchain

Blockchain là một trong 11 nhóm công nghệ chiến lược được Việt Nam đặt mục tiêu làm chủ, đồng thời phát triển các nhóm sản phẩm liên quan gồm: tài sản số, tiền số, tiền mã hóa; hạ tầng mạng blockchain; hệ thống truy xuất nguồn gốc.

Tại sự kiện, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội đưa ra một số kỳ vọng, như ứng dụng blockchain trong truy xuất nguồn gốc, sàn giao dịch tài sản số và cho biết Hà Nội mong muốn tìm kiến trúc sư trưởng để phát triển công nghệ này. Ngoài ra, tiềm năng của blockchain và tài sản số trong bối cảnh Việt Nam có những chính sách mới liên quan đến loại tài sản này,cũng được các chuyên gia đưa ra trao đổi.

Các chuyên gia cùng nhà quản lý chia sẻ về hệ sinh thái tài sản số tại Việt Nam. Ảnh: Lưu Quý

Theo ông Nguyễn Phú Dũng, Tổng giám đốc tập đoàn Pila, đơn vị tham gia xây dựng một nền tảng blockchain quy mô lớn tại Việt Nam, công nghệ có thể giúp giải quyết vấn đề niềm tin trong nền kinh tế hiện nay.

Lấy ví dụ một báo cáo về dòng vốn xoay vòng của Việt Nam thấp hơn một nước trong khu vực, theo ông Dũng, một trong những nguyên nhân gây tắc nghẽn là niềm tin khi đầu tư. Nhà đầu tư thời đại mới không còn tin vào lời kể hay giấy tờ cam kết, mà dựa trên "niềm tin số", tức trên dữ liệu minh bạch, đáng tin cậy trong giao dịch số. Niềm tin này cần các yếu tố như dữ liệu theo thời gian thực, các bên độc lập có thể kiểm chứng, và cần một hạ tầng quốc gia để đảm bảo tính toàn vẹn và minh bạch của dữ liệu.

Với các thách thức trên, theo ông, công nghệ blockchain sẽ trở thành giải pháp nhờ các đặc tính như tính toàn vẹn dữ liệu, khả năng tự động hóa dựa trên hợp đồng thông minh, tính minh bạch và phi tập trung.

"Blockchain sẽ trở thành 'lớp tin cậy' cho nền kinh tế số. Khi dữ liệu minh bạch, niềm tin tự hình thành và dòng vốn tự tìm đến", ông Dũng nói. Đơn vị này cũng đang triển khai giải pháp truy xuất nguồn gốc hàng hóa dựa trên NDAChain do Hiệp hội Dữ liệu quốc gia phát triển.

Chia sẻ về yếu tố kỹ thuật cũng như tiềm năng của Việt Nam, ông Lê Thanh, nhà đồng sáng lập Ninety Eight - đơn vị phát triển công nghệ blockchain được thành lập từ năm 2017 và có kinh nghiệm làm việc trên thị trường quốc tế, một trong những lợi thế khi Việt Nam phát triển blockchain là con người.

"Từ khi tham gia vào lĩnh vực blockchain, tôi chưa thấy một công ty top đầu nào trong ngành không có người Việt", ông Thanh nói, cho biết nhân lực từ Việt Nam đang tham gia vào nhiều mảng trong blockchain, từ các sàn giao dịch cho tới các nền tảng lõi, yêu cầu học thuật cao như nền tảng Ethereum.

Ngoài ra, một trong những tiềm năng lớn đến từ chính sách có nhiều chuyển biến thời gian qua. Theo ông Thanh, Việt Nam vốn có nhiều doanh nghiệp cố gắng phát triển trong lĩnh vực blockchain, tuy nhiên do thiếu một hành lang pháp lý cụ thể, họ gặp thách thức hơn so với việc phát triển tại một số quốc gia khác. Vì vậy khi tài sản số được quy định một cách cụ thể, ông cho rằng đây là cơ hội lớn cho các doanh nghiệp trong nước cũng như các tài năng trẻ quay về đóng góp và tự tin phát triển.

"Về mặt công nghệ, khó có thể nói Việt Nam đứng top đầu, nhưng tôi nghĩ chúng ta cũng không thua ai. Khoảng cách giữa Việt Nam và các nước phát triển rất ngắn trong lĩnh vực này", ông nói.

Lưu Quý