Hà Nội mùa này, thiếu một người đi cùng

Có những ngày Hà Nội bỗng dịu lại một cách rất khẽ: một buổi sáng hơi se lạnh, một tách trà ấm trước khi ra khỏi nhà, hay chỉ là lúc đi ngang qua một con phố quen mà tự nhiên thấy lòng mình chậm lại. Em vốn luôn thích những khoảnh khắc như vậy. Không cần điều gì quá đặc biệt, chỉ cần một ngày trôi qua đủ nhẹ nhàng cũng đã thấy vui rồi.

Em sinh năm 1994, sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, sống cùng bố mẹ ở khu vực Ba Đình. Em cao khoảng 1m60, vóc dáng khá khỏe khoắn vì duy trì thói quen tập thể dục đều đặn. Mọi người thường nhận xét em có nụ cười tươi và dễ gần nhưng thực ra em vẫn thiên về hướng nội hơn là hướng ngoại. Em thích những buổi tối yên tĩnh, những quán cà phê nho nhỏ và những câu chuyện đời thường có thể kể mãi mà không chán.

Công việc văn phòng hiện tại của em khá ổn định, đủ để em sống thoải mái, phụ giúp bố mẹ một chút, dành dụm cho những kế hoạch đầu tư hiện tại và tương lai. Những lúc rảnh, em thường đi tập, đọc vài thứ mình thích hoặc đơn giản là ra ngoài ngồi cà phê, nhìn phố xá. Em thích những quán nhỏ yên tĩnh, nơi người ta có thể ngồi lâu một chút mà không cần làm gì vội. Đôi khi chỉ ngồi nhìn phố xá cũng thấy một ngày trôi qua khá dễ chịu.

Đến độ tuổi này, em không còn tìm những điều quá rực rỡ hay vội vàng nữa. Em mong gặp một người chân thành, cao hơn em một chút, có công việc ổn định, đang sống và làm việc tại Hà Nội để có thể tìm hiểu nhau dễ dàng. Tuổi tác với em không quan trọng lắm, chỉ cần nói chuyện thấy thoải mái và tôn trọng nhau là được.

Em luôn nghĩ Hà Nội là một nơi khá lý tưởng để bắt đầu một mối quan hệ: đủ chậm để hiểu nhau, mà cũng đủ gần để có thể hẹn nhau đi dạo một vòng phố cổ hay ngồi với nhau qua một buổi chiều bình thường.

Nếu anh đọc đến đây và thấy có chút gì đó quen quen, biết đâu mình có thể bắt đầu từ một cuộc trò chuyện giản dị thôi cũng được.

