Hà Nội mời đầu tư khu đô thị hơn 2.500 tỷ phía tây nam

Khu đô thị mới Tiên Trượng nằm ở huyện Chương Mỹ cũ sẽ được đấu thầu chọn nhà đầu tư trong quý IV.

UBND TP Hà Nội vừa có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư Khu đô thị mới Tiên Trượng tại xã Xuân Mai (trước thuộc thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ). Dự án nằm ở phía tây nam thành phố, cách hồ Hoàn Kiếm khoảng 30 km.

Quy mô dự án gần 22 ha, cung cấp nhiều loại hình nhà ở như biệt thự, liền kề, nhà xã hội. Trong đó diện tích đất ở liền kề rộng gần 3 ha, gồm 265 căn cao 5 tầng, mật độ xây dựng 90%. Đất ở biệt thự rộng gần 1,1 ha, gồm 37 căn cao 3 tầng, mật độ xây dựng 50%.

Dự án còn được bố trí 1 ha xây nhà ở xã hội cao 25 tầng, ba hầm, cung cấp 1.589 căn. Còn lại là diện tích đất công cộng, thương mại dịch vụ, trường học, cây xanh, bãi đỗ xe...

Tổng vốn đầu tư dự án hơn 2.500 tỷ đồng, đã bao gồm 152 tỷ đồng chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Tiến độ triển khai trong 4 năm.

Sở Tài chính cho biết dự án sẽ được đấu thầu rộng rãi quốc tế trong quý IV.

Từ đầu năm đến nay, nguồn cung nhà ở thương mại tại Hà Nội tăng mạnh với giá bán leo thang. Theo hãng dịch vụ bất động sản CBRE, 9 tháng đầu năm, thành phố có gần 21.100 căn chung cư mở bán mới, tăng 10% so với cùng kỳ. Giá chào bán trung bình vượt 90 triệu đồng một m2. Tương tự, phân khúc nhà thấp tầng ghi nhận hơn 620 căn với đơn giá trung bình 198 triệu đồng một m2.

Ngọc Diễm