Hà Nội mở cửa khu di tích

Sáng 15/2, các di tích như Văn Miếu, đền Ngọc Sơn, nhà tù Hỏa Lò... ở thủ đô bắt đầu mở cửa trở lại sau 9 tháng dừng đón khách.

Từ 7h, Văn Miếu - Quốc Tử Giám bắt đầu đón khách, chủ yếu là sinh viên và người dân xung quanh. Mọi người xếp hàng đảm bảo giãn cách khi mua vé, sau đó quét mã QR code để khai báo y tế, sát khuẩn tay và đo nhiệt độ.

Du khách tham quan Văn Miếu - Quốc Tử Giám sáng 15/2. Ảnh: Giang Huy

Biết Văn Miếu mở cửa do theo dõi mạng xã hội, sau buổi học sáng, hai sinh viên năm 4 Huy Cường và Hương Lan đã đến thăm. Sau khi chắp tay khấn trước tượng Chu Văn An - hiệu trưởng trường đại học đầu tiên của Việt Nam, Lan chia sẻ: "Năm nay em tốt nghiệp. Em viếng thăm Văn Miếu, các bia tiến sĩ với mong muốn việc thi cử và xin việc sau đó được may mắn".

Nhà tù Hỏa Lò cũng mở cửa đón khách từ 8h, tuy nhiên rất vắng khách. Nguyễn Thu Phương, sinh viên năm 2 Đại học Kinh tế quốc dân, một mình tha thẩn dọc bức tường xung quanh nhà tù, đọc, ghi chép một số thông tin vào cuốn sổ nhỏ.

"Biết nhiều về nhà tù qua sách vở, nhưng đây là lần đầu em đến thăm. Em rất thích vì được xem nhiều bức ảnh lịch sử, cho thấy được tinh thần yêu nước, ý chí quật cường của nhiều nhà cách mạng", Phương chia sẻ.

Nguyễn Thu Phương, sinh viên năm 2 Đại học Kinh tế quốc dân thăm di tích Hỏa Lò sáng 15/2. Ảnh: Giang Huy

Trước khi trở lại Australia du học, hai du học sinh Nhật Đức và Minh Ngọc đã đến Hỏa Lò và nhiều di tích ở Hà Nội để hiểu, có thể chia sẻ với bạn bè quốc tế. Đức nói đã tìm hiểu trên trang web về di tích, nhưng không thể trực quan, sinh động như khi xem trực tiếp.

Hà Nội dừng các hoạt động không thiết yếu, đóng cửa các di tích từ tháng 4/2021 khi đợt dịch thứ tư bùng phát. Ngày ngày 14/2/2022, Sở Văn hóa và Thông tin Hà Nội cho phép các khu di tích lịch sử, văn hóa được mở cửa đón khách; khuyến khích người tham gia hoạt động tại di tích đã tiêm đủ 2 liều vaccine trở lên hoặc có kết quả xét nghiệm PCR âm tính trong vòng 72 giờ.

Việt An - Giang Huy