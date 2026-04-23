Hà Nội miễn phí xe buýt và metro trong 7 ngày nghỉ lễ

Hà Nội miễn vé xe buýt và đường sắt đô thị trong 7 ngày dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5, áp dụng trên 128 tuyến buýt trợ giá và 2 tuyến metro.

Tối 23/4, Sở Xây dựng Hà Nội thông báo miễn tiền vé phương tiện vận tải hành khách công cộng trong hai đợt. Đợt 1 là dịp nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, kéo dài 3 ngày từ 25 đến hết 27/4. Đợt 2 là dịp nghỉ ngày Chiến thắng 30/4 và Ngày quốc tế Lao động 1/5/2026, kéo dài 4 ngày từ 30/4 đến hết 3/5.

Người dân và du khách được miễn phí khi sử dụng 128 tuyến xe buýt có trợ giá và 2 tuyến đường sắt đô thị gồm tuyến Cát Linh - Hà Đông và tuyến Nhổn - Cầu Giấy, đoạn trên cao.

Trong thời gian miễn vé, hành khách đi xe buýt vẫn được phát vé lượt theo mệnh giá của từng tuyến nhưng không phải trả tiền. Với các tuyến đang thí điểm vé điện tử, hành khách nhận vé lượt điện tử từ máy POS.

Đối với đường sắt đô thị, hành khách được phát vé 0 đồng tại quầy theo nhu cầu chuyến đi hoặc mua vé 0 đồng trên các ứng dụng hiện hành của Hà Nội Metro.

Tuyến đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội. Ảnh: Phạm Chiểu

Theo Sở Xây dựng, việc miễn vé nhằm bảo đảm an sinh xã hội, tạo tâm lý phấn khởi cho người dân, đồng thời khuyến khích sử dụng phương tiện công cộng, góp phần giảm ùn tắc giao thông trong dịp nghỉ lễ.

Chính sách miễn phí vé xe buýt và tàu điện đã được Hà Nội áp dụng trong các kỳ nghỉ trước đó. Gần nhất, dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, thành phố cũng miễn phí phương tiện công cộng có trợ giá trong 8 ngày.

Hà Nội hiện có 154 tuyến buýt, trong đó 128 tuyến được trợ giá. Giá vé lượt xe buýt dao động 8.000-20.000 đồng tùy cự ly. Giá vé lượt đường sắt đô thị trên tuyến 2A Cát Linh - Hà Đông và tuyến 3 Nhổn - ga Hà Nội từ 9.000 đến 19.000 đồng.

Võ Hải