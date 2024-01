Hà Nội lọt top 20 thành phố phổ biến nhất với du khách

Người dùng của Tripadvisor xem Hà Nội là một trong những điểm đến hàng đầu ở Đông Nam Á, vượt qua Bangkok.

Tripadvisor, nền tảng đánh giá du lịch nổi tiếng toàn cầu, vừa công bố bảng xếp hạng Travelers' Choice Best of the Best Destinations (Điểm đến tốt nhất do người dùng bình chọn) năm 2023. Hà Nội xếp thứ 17 trong danh sách các thành phố phổ biến nhất với khách du lịch, bên cạnh hai điểm đến Đông Nam Á khác là Bali (Indonesia) - xếp thứ hai và Phuket (Thái Lan) - xếp thứ 16. Bangkok xếp thứ 22 trong danh sách.

Tripadvisor giới thiệu Hà Nội là "thủ đô quyến rũ lâu đời" với nhiều kiến trúc cổ được bảo tồn, bên cạnh sự phát triển của xã hội hiện đại. Những di tích như lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà tù Hỏa Lò và các hồ nước, công viên, đền chùa càng làm tăng sức hấp dẫn của thành phố. Đến đây, du khách có thể dễ dàng khám phá thành phố bằng taxi.

Hà Nội cũng được nhắc tên trong hạng mục "Điểm đến ẩm thực tốt nhất" với vị trí số 3. Các điểm đến ẩm thực phổ biến tại Hà Nội với người dùng của Tripadvisor có thể kể đến như bún chả Hương Liên, cà phê Giảng, chả cá Thăng Long, phở Lý Quốc Sư.

Bốt Hàng Đậu ở Hà Nội nhìn từ trên cao. Ảnh: Giang Huy

Tại hạng mục "Điểm đến đang trở thành xu hướng", Việt Nam đóng góp hai cái tên gồm Hội An (Quảng Nam) - xếp thứ 2 và TP HCM - xếp thứ 11. Hội An được nền tảng du lịch này miêu tả là điểm dừng chân của khách du lịch balo. Khi đến đây, du khách nên trải nghiệm may đo theo yêu cầu từ các nhà may chuyên nghiệp trong phố cổ.

TP HCM nổi tiếng là thành phố nhộn nhịp nhất Việt Nam. Tripadvisor gợi ý chuyến tham quan thành phố bằng taxi, đi qua bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, chùa Ngọc Hoàng, chợ Bến Thành náo nhiệt và trải nghiệm ẩm thực.

Tripadvisor Travellers's Choice Awards là giải thưởng thường niên do du khách bình chọn trên Tripadvisor. Kết quả dựa trên số lượng ý kiến, đánh giá từ cộng đồng người dùng trong một năm. Trong số 8 triệu hồ sơ xuất hiện trên Tripadvisor, chưa đến 1% được trao giải Best of The Best, thể hiện mức độ xuất sắc ở lĩnh vực du lịch.

Hoài Anh (Theo Tripadvisor)