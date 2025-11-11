Hà Nội lắp đặt hệ thống truyền tin báo cháy tự động

Khi xảy ra cháy, hệ thống báo cháy tự động sẽ truyền tín hiệu về Trung tâm Thông tin chỉ huy của Công an thành phố và điện thoại của người đứng đầu cơ sở.

Sáng 10/11, khu vực đặt máy biến áp điện tại Công ty Cổ phần Que hàn điện Việt Đức, xã Thường Tín, xảy ra cháy. Do công ty lắp thiết bị truyền tin báo cháy nên tín hiệu lập tức được truyền về Trung tâm Thông tin chỉ huy của Công an TP Hà Nội và Đội Phòng cháy chữa cháy & Cứu nạn cứu hộ khu vực số 32.

Cán bộ trực tại Trung tâm Thông tin chỉ huy ngay sau đó hướng dẫn công ty triển khai biện pháp chữa cháy ban đầu trong khi chờ lực lượng chuyên nghiệp đến hiện trường. Nhờ đó, hỏa hoạn được dập tắt trong 5 phút đầu tiên sau sự cố, không gây thiệt hại về người và tài sản.

Công an TP Hà Nội hiện xem hệ thống truyền tin báo cháy là "chìa khóa vàng" giúp phát hiện cháy sớm, xử lý kịp thời. Thực tế cho thấy đám cháy nhỏ nếu được cảnh báo kịp thời và xử lý đúng cách có thể được dập tắt trong vài phút, nhưng nếu chậm trễ chỉ vài chục giây, hậu quả có thể nghiêm trọng.

Cách thức hoạt động của hệ thống truyền tin báo cháy. Ảnh: GSafe

Khi lắp đặt, các đầu báo khói, nhiệt cùng nút ấn khẩn cấp sẽ được kết nối với tủ báo cháy trung tâm. Tủ này nối với thiết bị truyền tin báo cháy. Khi xảy ra hỏa hoạn, thông qua mạng LAN (Ethernet) và mạng di động, thiết bị truyền tin báo cháy sẽ cùng lúc gửi tin tới Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố, thông báo tới cơ sở thông qua cuộc gọi di động và ứng dụng GSafePro.

Theo đơn vị lắp đặt, thiết bị truyền tin báo cháy tương thích với hầu hết tủ báo cháy hiện có, có thể giám sát 5 tín hiệu đầu vào như nguồn, kết nối mạng, kiểm tra hở mạch, báo lỗi, báo cháy. Ngoài ra, thiết bị còn giám sát trạng thái như nhiệt độ, nguồn, pin, kích hoạt đèn, chuông khi xảy ra cháy.

Đại tá Phạm Trung Hiếu, Trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an TP Hà Nội, cho biết Trung tâm Thông tin chỉ huy kết nối hệ thống truyền tin, báo sự cố phòng cháy chữa cháy được xây dựng với trang thiết bị hiện đại, đồng bộ. Tin báo được hệ thống tự động ghi nhận, định vị, chuyển đến lực lượng chức năng theo phân tuyến, giảm tối đa thời gian trễ.

Đồng thời, hệ thống cung cấp các tính năng hỗ trợ chỉ huy từ xa, truyền hình ảnh, dữ liệu giúp lãnh đạo Công an thành phố giám sát, điều phối lực lượng, phương tiện trực tiếp thông qua bản đồ số, hệ thống định vị, dữ liệu camera.

Kể từ khi ra mắt Trung tâm Thông tin chỉ huy hệ thống truyền tin báo cháy hồi tháng 10, hiện Hà Nội đã hướng dẫn cho 127.609 cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy chữa cháy khai báo, cập nhật thông tin. Song đến nay mới có 579 cơ sở lắp đặt thiết bị truyền tin báo sự cố.

Thành phố đang đôn đốc 100% cơ sở khai báo cập nhật thông tin vào phần mềm, mục tiêu hoàn thành trước ngày 15/12, hoàn thành trang bị, lắp đặt thiết bị truyền tin báo cháy chậm nhất đến tháng 7/2027, tiến tới khai báo và lắp đặt thiết bị truyền tin tại 126 xã, phường.

Việt An