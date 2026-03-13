Hà Nội lần đầu cho học sinh tạm trú thi lớp 10 công lập

Thay vì phải có hộ khẩu, con em lao động ngoại tỉnh, chỉ cần tạm trú ở Hà Nội đều có thể thi lớp 10 công lập, là lần đầu được áp dụng.

Thay đổi được đề cập trong kế hoạch thi lớp 10 năm 2026 do thành phố ban hành chiều 12/3.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo, thí sinh chỉ cần cư trú tại thành phố là đủ điều kiện thi lớp 10, tức gồm cả thường trú (nơi ở ổn định, lâu dài) hoặc tạm trú (ngắn hạn).

Ví dụ, người có hộ khẩu ở Hà Nội thuộc diện thường trú - nhóm đủ điều kiện thi lớp 10 những năm qua. Còn nhóm tạm trú thường là con em công nhân, người lao động ngoại tỉnh về Hà Nội làm việc, chưa có hộ khẩu. Để đủ điều kiện thi lớp 10, nhóm này cần làm thủ tục và có xác nhận tạm trú với công an khu vực.

Sở không nêu số lượng học sinh diện tạm trú trên địa bàn, song cho biết chính sách mới nhằm hướng tới tuyển sinh phi địa giới hành chính, tăng cơ hội học tập cho học sinh trên địa bàn, đồng thời thúc đẩy giáo dục bình đẳng, công bằng.

Kỳ thi lớp 10 ở Hà Nội diễn ra trong hai ngày 30 và 31/5 với ba môn Toán, Văn và Ngoại ngữ (chủ yếu là Tiếng Anh). Học sinh thi vào một trong bốn trường chuyên Hà Nội - Amsterdam, Nguyễn Huệ, Chu Văn An, Sơn Tây sẽ thi thêm môn chuyên vào ngày 1/6. So với mọi năm, lịch thi diễn ra sớm khoảng hai tuần.

Điểm xét tuyển với hệ đại trà là tổng ba môn, không nhân hệ số (tối đa 30); còn trường chuyên xét tổng điểm bốn môn, trong đó môn chuyên nhân hệ số hai (50).

Học sinh đăng ký tối đa ba nguyện vọng vào ba trường THPT công lập bất kỳ. Đây là một điểm mới so với các năm trước, khi thí sinh bị ràng buộc về nguyện vọng đăng ký với khu vực sinh sống. Tuy nhiên các em không được thay đổi thứ tự nguyện vọng sau khi đăng ký. Điểm trúng tuyển nguyện vọng 2 và 3 cao hơn nguyện vọng 1 lần lượt là 0,5 và 1 điểm, thấp hơn một nửa so với trước.

Lịch thi lớp 10 năm 2026 của học sinh Hà Nội như sau:

Năm nay, Hà Nội có khoảng 147.000 học sinh tốt nghiệp THCS. Theo ước tính của Sở Giáo dục và Đào tạo, khoảng 88.000 em có suất học THPT công lập, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, trường nghề; 59.000 em vào trường tư.

Tính riêng nhóm THPT, tỷ lệ đỗ các năm trước chỉ khoảng 64% tổng số học sinh lớp 9 - cạnh tranh nhất trong cả nước.

Học sinh thi lớp 10 công lập ở Hà Nội, tháng 6/2025. Ảnh: Tùng Đinh

Thanh Hằng