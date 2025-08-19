Hà Nội khởi công dự án thành phố thông minh 4,2 tỷ USD

Dự án thành phố thông minh Bắc Hà Nội hơn 270 ha, tổng mức đầu tư 4,2 tỷ USD, được khởi công sáng 19/8.

Dự án nằm tại xã Vĩnh Thanh, Hà Nội, do Công ty cổ phần Đầu tư phát triển thành phố thông minh Bắc Hà Nội (NHSC) thực hiện. NHSC là liên doanh giữa Tập đoàn BRG (Việt Nam) và Tập đoàn Sumitomo (Nhật Bản).

Đây là một trong 250 công trình được đồng loạt khánh thành, khởi công trên cả nước để chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh (2/9).

Phối cảnh dự án Thành phố thông minh Bắc Hà Nội. Ảnh: CĐT

Ông Hirokazu Higashino, Chủ tịch Sumitomo Corporation khu vực châu Á và châu Đại Dương, cho biết tập đoàn sẽ tập trung sử dụng năng lượng tái tạo và công nghệ tiết kiệm năng lượng tại dự án để đạt mức trung hòa carbon. Ngoài ra, dự án còn được áp dụng công nghệ phòng chống thiên tai từ Nhật Bản cùng với quy hoạch đô thị sáng tạo nhằm thu hút các ngành công nghiệp công nghệ cao.

Theo bà Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch Tập đoàn BRG, Thành phố thông minh Bắc Hà Nội đặt mục tiêu "là khu đô thị trung hòa carbon đầu tiên tại Việt Nam, trở thành điểm đến đầu tư hấp dẫn với các tên tuổi lớn trên thế giới".

Với quy mô gần 272 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến 4,2 tỷ USD, dự án được triển khai thành 5 giai đoạn, dự kiến hoàn thành vào quý IV/2032. Trong đó, trọng tâm khu vực là tháp tài chính thương mại với chiều cao 108 tầng.

Tại lễ khởi công, ông Nguyễn Mạnh Quyền, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội nêu kỳ vọng dự án sẽ hình thành trung tâm tài chính, thương mại, dịch vụ hiện đại, tạo động lực phát triển cho khu vực phía Bắc sông Hồng, mang đến việc làm cho hàng chục nghìn lao động.

Lãnh đạo Hà Nội đề nghị xã Vĩnh Thanh hoàn thành nốt công tác giải phóng mặt bằng (khoảng 3,3 ha) và sớm bàn giao cho nhà đầu tư. Ông cũng đề nghị NHSC tập trung nguồn lực để triển khai dự án đúng tiến độ, áp dụng công nghệ hiện đại, tuân thủ về môi trường và an sinh xã hội.

Trước đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng yêu cầu liên doanh Sumitomo và BRG nhanh chóng hoàn tất các thủ tục để triển khai dự án Thành phố thông minh Bắc Hà Nội trên tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ, kết hợp văn hóa Việt Nam và Nhật Bản, tại buổi tiếp đại diện Tập đoàn Sumitomo cuối tháng 7.

Vị trí xây dựng thành phố thông minh. Đồ họa: Anh Tú

Sumitomo, tập đoàn đa ngành hơn 100 năm tuổi của Nhật Bản, có mặt tại Việt Nam từ năm 1995. Doanh nghiệp này đầu tư và tham gia các dự án như khu công nghiệp Thăng Long I và II (tại Hà Nội và Hưng Yên), tổng thầu xây dựng đoạn trên cao tuyến đường sắt đô thị số 1 TP HCM, tổng thầu xây dựng các nhà máy Nhiệt điện Phả Lại, Duyên Hải 3 mở rộng, Phú Mỹ 2-2. Các khu công nghiệp của tập đoàn đã thu hút hơn 6 tỷ USD vốn đầu tư, tạo gần 100.000 việc làm.

BRG là một trong những tập đoàn đa ngành tại Việt Nam, hoạt động trong lĩnh vực như tài chính, ngân hàng, bất động sản, bán lẻ.

Ngọc Diễm