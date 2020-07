Hà Nội khoanh vùng nơi có ca nghi nhiễm Covid-19

Đội phản ứng nhanh của Trung tâm y tế quận Cầu Giấy đã khoanh vùng và phun khử khuẩn tại nhà hàng ở 106 Trần Thái Tông, lúc 9h30 sáng 29/7.

Nhân viên y tế phun khử khuẩn nhà hàng số 106, Trần Thái Tông. Ảnh: Tất Định

Ông Bùi Anh Tuấn, Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy, cho biết sáng nay quận nhận được thông tin về một ca nghi nhiễm Covid-19 là nhân viên của nhà hàng pizza tại 106 Trần Thái Tông.

Quận Cầu Giấy đã điều động đội phản ứng nhanh của Trung tâm y tế phun khử khuẩn khu vực nhà hàng, rà soát lên danh sách những người tiếp xúc gần với ca nghi nhiễm. Công an căng dây một khoảng 30 m quanh nhà hàng; khoảng 10 nhân viên của cơ sở này được yêu cầu đeo khẩu trang và không ra ngoài.

Công an căng dây phong toả khu vực nhà hàng 106 Trần Thái Tông. Ảnh: Tất Định.

Lúc 11h30, lực lượng chức năng vẫn phun khử khuẩn phía trong nhà hàng ở 106 Trần Thái Tông. Xe cứu thương của Trung tâm y tế quận Cầu Giấy đỗ trước cửa nhà hàng.

Phía ngoài hàng rào khoanh vùng có hai công an đứng điều tiết giao thông và nhắc nhở mọi người không vào trong khu vực căng dây. Một cơ sở kinh doanh bên cạnh nhà hàng này đã đóng cửa; song một số cơ sở khác gần đó vẫn đón khách ra vào, mọi người đều đeo khẩu trang

Theo nguồn tin, người nghi nhiễm là nam, 23 tuổi, trú tại Mễ Trì, Nam Từ Liêm, nhân viên tại cửa hàng 106 Trần Thái Tông.

Cũng trong sáng nay, công an phường Mễ Trì dựng rào chắn ở một đoạn ngõ 230 Mễ Trì Thượng, nơi ca nghi nhiễm cư trú, hạn chế người dân ra vào. Trung tâm y tế quận Nam Từ Liêm phun khử khuẩn ở quanh khu vực.

Công an phường Mễ Trì dựng rào chắn ở một đoạn ngõ 230 Mễ Trì Thượng. Ảnh: Tất Định

Tính đến sáng 29/7, Hà Nội đã qua 107 ngày không phát hiện ca bệnh mới ngoài cộng đồng. Tuy nhiên, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch thành phố hôm 27/7, Chủ tịch thành phố Nguyễn Đức Chung nói Hà Nội là nơi nguy cơ lây nhiễm cao do số lượng người từ Đà Nẵng về rất đông, khoảng 15.000 đến 20.000 người.

Để phòng dịch, Chủ tịch Hà Nội yêu cầu những người về từ Đà Nẵng từ ngày 8/7 đến nay và đã đến một số nơi liên quan đến các ca dương tính (Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, Bệnh viện Chỉnh hình và phục hồi chức năng Đà Nẵng; các quận Liên Chiểu, Ngũ Hành Sơn, Hải Châu; Trung tâm tiệc cưới For you palace) phải cách ly, khai báo y tế để lấy mẫu xét nghiệm.

Những trường hợp đã đi Đà Nẵng song không đến các điểm trên thì chủ động khai báo chính quyền, giám sát sức khoẻ cá nhân và giãn cách tại gia đình.

Bộ Y tế sáng nay ghi nhận 8 ca nhiễm nCoV, đều liên quan đến các bệnh viện ở Đà Nẵng, nâng số ca nhiễm năm ngày qua lên 30. Riêng Đà Nẵng ghi nhận 26 ca nhiễm.

Tất Định - Võ Hải