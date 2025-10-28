Hà Nội khen thưởng đột xuất cho quán quân Olympia 2025

Trần Bùi Bảo Khánh được Hà Nội trao tặng bằng khen cùng 50 triệu đồng, sau khi vô địch cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia năm 2025.

UBND TP Hà Nội trưa 28/10 khen thưởng đột xuất cho Bảo Khánh, học sinh lớp 12 chuyên Sinh, trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam (Ams).

Cuối tuần qua, Khánh vô địch chương trình Đường lên đỉnh Olympia với 215 điểm, là học sinh thứ hai của trường Ams đạt kết quả này trong 25 năm qua. Nam sinh dẫn đầu ngay khi nhập cuộc, trả lời đúng nhiều câu hỏi về Toán, Tiếng Anh, Sinh học, hiểu biết xã hội và kiến thức chung trong phần Khởi động.

Dù bị bạn chơi vượt lên ở hai phần thi Vượt chướng ngại vật và Tăng tốc, Bảo Khánh thi đấu chắc chắn, trả lời đúng hết ba câu hỏi cá nhân trong phần Về đích để lội ngược dòng, lấy lại vị trí dẫn đầu.

Lãnh đạo TP Hà Nội và Sở Giáo dục và Đào tạo trao bằng khen cho Trần Bùi Bảo Khánh. Ảnh: Song Hà

Ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, đánh giá cao thành tích của Bảo Khánh, cho rằng kết quả em giành được ở Olympia là "ngoạn mục". Dù là học sinh chuyên Sinh, kiến thức các môn khác của Bảo Khánh đều rất tốt. Em bản lĩnh, tự tin và đưa ra nhiều câu trả lời xuất sắc.

Nhận bằng khen từ UBND thành phố, Bảo Khánh bày tỏ vinh dự bởi danh hiệu quán quân Olympia không chỉ là chiến thắng của bản thân mà còn mang ý nghĩa rất lớn với nhà trường, nhân dịp kỷ niệm 40 năm thành lập.

"Em cho rằng vô địch Đường lên đỉnh Olympia không phải là đích đến, càng không phải là điểm dừng", Bảo Khánh nói. "Em hứa sẽ luôn cố gắng trau dồi bản thân, vươn lên trong học tập để mai này đóng góp cho xã hội".

Ngoài Bảo Khánh, Hà Nội còn khen thưởng cô Bùi Thị Thu Hà, giáo viên chủ nhiệm của Khánh, cùng tập thể trường Ams và Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long Hà Nội - điểm truyền hình trực tiếp của Hà Nội ở trận chung kết Olympia.

Với trường Ams, Sở Giáo dục và Đào tạo tuyên dương thầy cô đã có kế hoạch bồi dưỡng bài bản cho học sinh tham dự Đường lên đỉnh Olympia nói riêng cũng như các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế.

Bảo Khánh ở trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia hôm 26/10. Ảnh: Tùng Đinh

Các tỉnh, thành thường quyết định khen thưởng đột xuất cho quán quân Đường lên đỉnh Olympia nhưng mức thưởng khác nhau. Như năm ngoái, TP Huế tặng bằng khen và thưởng 40 triệu đồng. Năm 2023, Thanh Hóa thưởng 200 triệu đồng.

Dương Tâm