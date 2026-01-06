Hà Nội hoàn thành đường Vành đai 2,5 trong năm 2026

Hà Nội dự kiến hoàn thành đường Vành đai 2,5 trong năm 2026 sau khi chi hơn 8.400 tỷ đồng giải phóng mặt bằng, xây dựng ba đoạn tuyến còn thiếu.

Ngày 5/1, UBND thành phố báo cáo HĐND về việc triển khai Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 2,5 theo Lệnh khẩn cấp nhằm giảm thiểu ùn tắc giao thông và phục vụ các sự kiện quan trọng của quốc gia. Việc báo cáo được thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư công đối với dự án đầu tư công khẩn cấp.

Theo báo cáo, Sở Xây dựng đã tham mưu Chủ tịch UBND thành phố ban hành Lệnh khẩn cấp triển khai xây dựng ba công trình, trong đó có dự án đường Vành đai 2,5 tại các đoạn Khu đô thị mới Dịch Vọng - Dương Đình Nghệ, Vũ Phạm Hàm - Trần Duy Hưng, Ngụy Như Kon Tum - Nguyễn Trãi. Tổng mức đầu tư dự kiến hơn 8.400 tỷ đồng từ ngân sách thành phố, phần lớn dành cho công tác giải phóng mặt bằng.

Đường Vành đai 2,5 đoạn Đầm Hồng (địa bàn quận Hoàng Mai cũ) đã hoàn thành đưa vào sử dụng. Ảnh: Hoàng Phong

Đường Vành đai 2,5 có điểm đầu tại Khu đô thị mới Ciputra, điểm cuối tại nút giao với Vành đai 3 gần cầu Thanh Trì, tổng chiều dài khoảng 19,64 km, bề rộng theo quy hoạch 40-50 m. Đến nay, tuyến đã hoàn thành và đưa vào khai thác 5/13 đoạn với chiều dài hơn 11 km; đang triển khai thi công 5/13 đoạn dài hơn 6 km. Ba đoạn còn lại chưa được chấp thuận chủ trương đầu tư chính là các đoạn được đưa vào diện xây dựng theo Lệnh khẩn cấp.

UBND thành phố đánh giá Vành đai 2,5 giữ vai trò quan trọng trong hệ thống giao thông Thủ đô, giúp phân tải lưu lượng phương tiện, giảm áp lực cho các tuyến Vành đai 2 và Vành đai 3. Do dự án kéo dài nhiều năm chưa hoàn thành, thành phố quyết định áp dụng cơ chế đầu tư khẩn cấp để rút ngắn tiến độ, phấn đấu hoàn thành trong quý IV/2026.

Hiện các chủ đầu tư dự án thành phần đang khảo sát, lập phương án thiết kế, dự toán. Các địa phương liên quan tổ chức họp dân công khai dự án, điều tra, kiểm đếm sơ bộ, xây dựng phương án di dời phần mộ theo phong tục, tập quán trước 23 tháng Chạp Âm lịch. Các đơn vị đồng thời xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai dự án theo Lệnh khẩn cấp, bảo đảm tiến độ.

Dự án hầm chui đường Vành đai 2,5 qua nút giao Kim Đồng – Giải Phóng, hồi tháng 5/2025. Ảnh: Hoàng Phong

Theo quy hoạch, Hà Nội có 7 tuyến đường vành đai với tổng chiều dài khoảng 285 km, gồm 5 tuyến chính là Vành đai 1, 2, 3, 4, 5 và 2 tuyến hỗ trợ là Vành đai 2,5 và 3,5. Hiện Vành đai 2 và Vành đai 3 cơ bản khép kín nhưng còn một số đoạn chưa hoàn thiện. Vành đai 1 còn đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục đang đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, dự kiến thông xe kỹ thuật trong tháng 1/2026. Các tuyến Vành đai 2,5, 3,5, 4 đang được triển khai, trong khi Vành đai 5 dự kiến khởi công trong năm 2026.

Ngoài Vành đai 2,5, hai công trình khác được triển khai theo Lệnh khẩn cấp gồm dự án cải tạo, mở rộng đường Hùng Vương đoạn Trần Phú - Nguyễn Thái Học, đã hoàn thành và đưa vào sử dụng dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9; cùng dự án cải tạo hạ tầng, tổ chức giao thông khu vực nút giao Pháp Vân - Bến xe Nước Ngầm - ngõ 15 Ngọc Hồi, hiện đạt khoảng 70% khối lượng.

Võ Hải