Hà Nội hỗ trợ học sinh trường tư cao nhất hơn 200.000 đồng/tháng

Học sinh trường tư, trường công chất lượng cao ở Hà Nội được hỗ trợ 155.000-217.000 đồng một tháng, bằng mức học phí ở trường công.

Chính sách về học phí cho học sinh công lập và mức hỗ trợ cho nhóm tư thục được Hội đồng nhân dân TP Hà Nội thông qua, chiều 13/11.

Đây là lần đầu Hà Nội hỗ trợ học phí cho toàn bộ trẻ mầm non, học sinh phổ thông tất cả cấp học ở các trường tư thục, trường công lập chất lượng cao. Các trường phổ thông thuộc đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu trên địa bàn cũng được hưởng chính sách này.

Cấp học Mức hỗ trợ (đồng/tháng) Nhà trẻ, mẫu giáo (không gồm trẻ 5 tuổi), THPT 217.000 Trẻ mầm non 5 tuổi, Tiểu học, THCS 155.000

Nếu học trực tuyến, mức hỗ trợ bằng 75% các mức trên. Tổng thời gian hỗ trợ học phí tối đa không quá 9 tháng trên một năm học. Thực tế, các trường tư thường tổ chức dạy và học 10 tháng một năm.

Cô trò trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm trong một tiết học. Ảnh: Fanpage The NBK Schools

Năm học 2025-2026, Hà Nội có hơn 2.950 trường với gần 2,3 triệu học sinh. Trong đó, có hơn 600 trường mầm non, phổ thông dân lập, tư thục với gần 319.000 học sinh. Mức thu học phí các trường tư thục là từ 500.000 đồng đến 95,5 triệu đồng một tháng.

Theo UBND thành phố, với mức hỗ trợ trên, tổng kinh phí dự kiến là khoảng 525,8 tỷ đồng.

Việc này căn cứ nghị quyết về miễn và hỗ trợ học phí được Quốc hội thông qua hồi tháng 6. Các mức chi sẽ do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định.

Với nhóm trường công, mức học phí năm học 2025-2026 tương tự năm ngoái. Do nhóm này được miễn học phí, việc thông qua là căn cứ để thành phố chi ngân sách.

Cấp học Phường Xã Nhà trẻ, mẫu giáo (không gồm trẻ 5 tuổi), THPT 217.000 95.000 Trẻ 5 tuổi, tiểu học, THCS 155.000 75.000

Năm ngoái, chỉ học sinh tiểu học được miễn học phí, nên tổng số thu học phí của Hà Nội là hơn 1.215 tỷ đồng.

Ngoài hỗ trợ học phí, Hà Nội hỗ trợ tiền ăn bán trú cho học sinh tiểu học cả công lập và tư thục, với mức 20.000-30.000 đồng một ngày, tùy địa bàn.

Dương Tâm