Hà Nội gỡ phong tỏa ổ dịch gần 600 ca

0h ngày 29/9, chính quyền dỡ bỏ rào chắn ngõ 328 và 330 đường Nguyễn Trãi (Thanh Xuân) trong tiếng reo hò của nhân viên y tế và tình nguyện viên.

Trút bỏ bộ quần áo bảo hộ, điều dưỡng Trần Thị Hồng, Trung tâm Y tế phường Thanh Xuân Trung, ôm chặt đồng nghiệp. Một tháng qua, chị Hồng chưa về nhà, phải ở lại khu cách ly. "Tôi không biết nói gì lúc này, thật sự rất vui mừng", chị Hồng nói.

0h 29/9, Tình nguyện viên và cơ quan chức năng đã tháo gỡ rào cách ly tại phường Thanh Xuân Trung. Ảnh: Ngọc Thành

Trong hơn một tháng ngõ 328-320 đường Nguyễn Trãi phong tỏa, chị Hồng cùng đồng nghiệp và tình nguyện viên dành phần lớn thời gian chăm sóc cụ già và trẻ nhỏ. Không chỉ chống dịch Covid-19, tất cả còn phải chiến đấu với sự bùng phát của dịch sốt xuất huyết.

"Ai cũng biết chăm sóc cụ già và em nhỏ rất áp lực, nhưng may mắn là tới lúc gỡ phong tỏa thì không ai bị nhiễm bệnh", chị Hồng nói. Sau hôm nay, chị Hồng sẽ cách ly thêm 7 ngày trước khi trở lại với gia đình và hai con nhỏ.

Trong số ít người trở về nhà ngay trong đêm, ông Trịnh Thái Hùng, 59 tuổi, hô to "được về nhà rồi". Là một trong những F0 đầu tiên sống trong ngõ 330 được đi cách ly tập trung hôm 25/8, niềm vui lớn nhất với ông Hùng ngoài việc được trở về nhà còn vì gia đình đều an toàn. "Hôm nay tôi thật sự rất mừng, gia đình tôi đã vượt qua đại dịch này một cách an toàn", ông Hùng chia sẻ.

Ông Trịnh Thái Hùng, 59 tuổi, hô to "được về nhà rồi". Ảnh: Ngọc Thành

Ổ dịch tại ngõ 328-330 đường Nguyễn Trãi được gỡ phong tỏa sau hơn một tháng "nội bất xuất, ngoại bất nhập". Đây cũng được xem là ổ dịch lớn nhất ghi nhận tại Hà Nội.

Sau khi gỡ bỏ, khoảng 2.000 người dân sống trong khu phong tỏa có thể trở về nhà khi đáp ứng đầy đủ điều kiện về cách ly phòng chống dịch Covid-19. Hai ngày trước, phường Thanh Xuân Trung mời các chuyên gia y tế tới đánh giá tình hình, khử khuẩn toàn bộ khu bên trong.

Trong ba ngày 23-25/9, phường cũng đưa gần 400 người từ khu cách ly ở Đại học FPT (Hòa Lạc) và Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức An ninh - Quốc phòng (Đại học Quốc gia Hà Nội) trở về, nhưng phải đi ở nhờ do khu vực sống chưa được dỡ cách ly. Hôm nay và ngày mai, phường Thanh Xuân Trung đón thêm 700 người trở về nơi cư trú.

Hàng rào cứng và dây phong tỏa trên vỉa hè của từng ngồi nhà trước ngõ 330 và 328 đề được tháo gỡ. Ảnh: Ngọc Thành

Ông Nguyễn Hữu Thọ, Chủ tịch UBND phường Thanh Xuân Trung, cho biết để dập dịch tại ngõ 328-330, phường từng huy động hơn 200 người, tổ chức phong tỏa cứng và mềm; thiết lập cả hệ thống camera an ninh có âm thanh xung quanh hai đầu ngõ, kết nối với màn hình đặt trong Sở Chỉ huy ở công an phường.

Trước đó ngày 23/8, hai ca Covid-19 đầu tiên tại ngõ 328-330 Nguyễn Trãi được CDC Hà Nội công bố. Ngay trong ngày, quận Thanh Xuân đã thành lập khu vực cách ly y tế ở hai ngõ, nơi có khoảng 2.000 nhân khẩu cư trú. Sau đó, ổ dịch này liên tục tăng ca bệnh, đến nay ghi nhận gần 600 ca.

Ngõ 328-330 Nguyễn Trãi là khu dân cư lâu năm, chung cư cũ ẩm thấp, diện tích chật hẹp, mật độ dân số cao gấp 16 lần mật độ dân cư trung bình tại Hà Nội, có khu vực còn sử dụng nhà vệ sinh chung... Đây được xem là nguyên nhân chính khiến dịch Covid-19 bùng phát.

Gỡ phong tỏa ổ dịch lớn nhất Hà Nội Hà Nội gỡ phong tỏa ổ dịch lớn nhất. Video: Huy Mạnh

Phạm Chiểu