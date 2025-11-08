Hà Nội giao hơn 17 ha đất làm khu đô thị CEO Mê Linh

Công ty TNHH C.E.O Quốc tế được giao hơn 17 ha đất làm khu đô thị ở Mê Linh, trong đó có gần 1,6 ha xây nhà xã hội.

UBND TP Hà Nội vừa có quyết định giao đất đợt 1 cho Công ty TNHH C.E.O Quốc tế (thành viên CEO Group) để thực hiện Khu đô thị mới CEO Mê Linh.

Khu đất có diện tích hơn 17 ha đã hoàn thành giải phóng mặt bằng. Trong đó có hơn 6.1 ha đất ở thương mại sẽ được Sở Nông nghiệp và Môi trường xác định tiền sử dụng đất. Gần 1,6 ha được miễn tiền sử dụng đất, được quy hoạch nhà ở xã hội

Còn lại gần 9,4 ha dành để làm đường giao thông, bố trí cây xanh. Sau khi hoàn thiện, nhà đầu tư sẽ bàn giao lại hạ tầng cho địa phương quản lý.

Khu đô thị mới CEO Mê Linh (tên thương mại: CEO Homes Hana Garden) có tổng diện tích hơn 20 ha, được khởi động từ 2008. Sau 17 năm, dự án vẫn chưa hoàn thiện do vướng mắc về thủ tục pháp lý và giao đất. Đến năm 2020, dự án được duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư. Nguồn cung gồm 40 căn biệt thự, hơn 500 căn liền kề và khu nhà xã hội.

Phối cảnh Khu đô thị mới CEO Mê Linh. Ảnh: CĐT

CEO Group thành lập từ năm 2001, hiện kinh doanh 3 lĩnh vực chính gồm bất động sản, xây dựng, dịch vụ. Doanh nghiệp này được biết đến là chủ đầu tư loạt dự án như Sonasea Residences (Phú Quốc), Sonasea Vân Đồn Habor City (Quảng Ninh) hay Sonasea Premier (Nha Trang). Năm nay, công ty đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất đạt trên 1.540 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 182 tỷ đồng. Hai mục tiêu này đều tăng 10% so với năm 2024.

Trước sáp nhập các đơn vị hành chính, huyện Mê Linh là một trong những thị trường bất động sản ven Hà Nội từng trải qua nhiều đợt phát triển nóng. Từ năm 2008, làn sóng xây dựng khu đô thị đã diễn ra ồ ạt tại khu vực này. Tuy nhiên đến nay nhiều dự án vẫn trong cảnh dở dang. Tháng 3/2023, huyện Mê Linh cũ từng đề xuất thu hồi 14 dự án chậm triển khai.

Ngọc Diễm