Hà Nội giảm hơn 70% bếp than tổ ong

Hà Nội đã giảm hơn 40.000 bếp than tổ ong gia đình, hộ kinh doanh, hiện còn 15.000 bếp tập trung ở các quận Đống Đa, Ba Đình, Hai Bà Trưng và Hoàng Mai.

Thông tin trên được bà Lê Thị Bích Thủy, đại diện Chi cục Bảo vệ môi trường (Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội) đưa ra tại buổi sơ kết 6 tháng thực hiện chỉ thị 15 về loại bỏ bếp than tổ ong trên địa bàn, sáng 3/7. Việc giảm được 72% bếp than tổ ong so với tháng 1/2017 đã làm giảm tiếp xúc với các chất ô nhiễm không khí từ nấu ăn cho 160.000 người ở Hà Nội.

Bà Lê Thị Bích Thủy, Trưởng phòng dự án Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội. Ảnh: Gia Chính.

Để có được số liệu trên, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã sử dụng mô hình kiểm kê phát thải trong ba năm gồm: Kiểm kê số lượng bếp than từng quận, thời gian sử dụng trung bình một bếp than, số lượng người chịu ảnh hưởng do bếp than. Các số liệu được tổng hợp nhân với hệ số phát thải dựa theo hướng dẫn của Ủy ban Liên chính phủ về biến đổi khí hậu (IPCC 2006).

Theo bà Thủy, Hoàn Kiếm là quận duy nhất loại bỏ hoàn toàn việc sử dụng bếp than tổ ong, huyện Sóc Sơn giảm 99%, huyện Ứng Hòa giảm 98% và quận Long Biên giảm 91%. Bốn quận huyện trên đã giảm từ gần 15.000 bếp than tổ ong vào năm 2017 xuống còn 420 bếp vào tháng 6/2020.

Việc giảm hơn bếp than tổ ong giúp chỉ số bụi mịn PM 2.5 giảm từ hơn 2.300 tấn năm 2017 xuống còn khoảng 1.600 tấn năm 2020. CO, khí độc trong thành phần bếp than tổ ong, giảm từ hơn 26.000 tấn xuống còn 8.000 tấn. Lượng khí thải CO2 từ việc sử dụng bếp than tổ ong giảm hơn 382.000 tấn/năm.

Các quận huyện vẫn còn số lượng bếp than cao. Ảnh: Sở TNMT Hà Nội

Bà Trịnh Thị Minh Phương, Phó phòng Tài nguyên và Môi trường quận Hoàn Kiếm, cho biết quận đã tổ chức hội thảo giữa tuyên truyền viên và người trực tiếp sử dụng để họ thấy được mức độ nguy hại của bếp than tổ ong; trò chuyện tại 20 trường tiểu học, THCS để học sinh về tác động đến phụ huynh. Lực lượng trật tự đô thị cũng đi tịch thu những bếp than đốt trên vỉa hè gây ô nhiễm.

Ngoài ra, quận này còn giới thiệu các loại bếp thay thế, khám sức khỏe cho chính những người sử dụng bếp than tổ ong; thiết lập nhóm tương tác trên mạng xã hội giữa lãnh đạo quận, các phường để kịp thời xử lý khi các hộ dân tái sử dụng bếp than tổ ong.

Với hơn 15.000 bếp than tổ ong còn lại, ông Lê Tuấn Định, Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, cho biết trong 6 tháng còn lại của năm 2020 thành phố sẽ triển khai nhiều phương án để loại bỏ hoàn toàn.

Gia Chính