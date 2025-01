Hà Nội giảm 20 tầng cao toà nhà tại khu đô thị Nam An Khánh

Hà Nội vừa điều chỉnh cục bộ chi tiết khu đô thị Nam An Khánh, trong đó giảm chiều cao tối đa toà nhà 20 tầng.

Theo quyết định 6751, Hà Nội điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết khu đô thị Nam An Khánh và phần mở rộng - khu B, tỷ lệ 1/500 tại ô đất ký hoạch HH2D với tổng diện tích khoảng 23.900 m2.

Chức năng sử dụng đất tại đây vẫn được giữ nguyên gồm căn hộ cao cấp, văn phòng, dịch vụ, thương mại và công trình khác. Tuy nhiên, diện tích xây dựng từ 13.152 m2 được giảm xuống còn 9.796 m2.

Tổng diện tích sàn căn hộ từ hơn 146.000 m2, điều chỉnh còn 77.600 m2. Ở chiều ngược lại, diện tích sàn dịch vụ thương mại được tăng 1,7 lần lên khoảng 166.300 m2.

Về chiều cao, thành phố điều chỉnh cho phép công trình chỉ được cao tối đa 40 tầng. Trước đó, toà nhà được quy hoạch cao 7 - 60 tầng, trong đó, khối đế 7 tầng.

Bên cạnh đó, Hà Nội cũng bổ sung bãi đỗ xe ở phía Nam khu đất tiếp giáp với đường Nam An Khánh và 3 tầng hầm phục vụ nhu cầu đỗ xe, kỹ thuật phụ trợ với tổng diện tích trên 58.800 m2.

Khu đô thị mới Nam An Khánh nằm ở phía Tây thủ đô, thuộc địa bàn hai xã An Khánh và An Thượng, huyện Hoài Đức. Tổng diện tích đất quy hoạch cho xây dựng khu đô thị mới là 189,7 ha.

Theo quy hoạch ban đầu, Nam An Khánh có gần 1.800 sản phẩm thấp tầng gồm biệt thự, nhà liền kề. Dự án tại các xã An Khánh và An Thượng (huyện Hoài Đức), được giao cho của Tổng công ty cổ phần Đầu tư phát triển khu đô thị và khu công nghiệp Sông Đà (Sudico) phát triển từ năm 2006.

Nhưng qua nhiều thăng trầm về pháp lý, năng lực tài chính của chủ đầu tư, dự án từng phải dừng thi công và tái khởi động lại từ năm 2015. Đến nay, khu đô thị này vẫn còn các hạng mục dở dang. Chỉ một số căn ở mặt đường trục đường chính khu đô thị được sử dụng, cho thuê làm sàn giao dịch bất động sản, nhà hàng, quán cafe.

Anh Tú