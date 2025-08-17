Hà Nội ghi nhận ca nhiễm liên cầu lợn thứ 8 trong năm

Người đàn ông 48 tuổi làm nghề giết mổ lợn được ghi nhận nhiễm vi khuẩn liên cầu, là ca thứ 8 tại Hà Nội mắc bệnh này năm nay.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội chiều 16/8 công bố người này ở Thường Tín, khởi phát bệnh hôm 8/8 với triệu chứng đau đầu, buồn nôn, nôn, sốt, vào Bệnh viện Bạch Mai xét nghiệm dịch não tủy dương tính với vi khuẩn liên cầu lợn. Hiện tại, sức khỏe của người bệnh đã ổn định nhờ được điều trị tích cực.

Như vậy, từ đầu năm đến nay Hà Nội ghi nhận 8 trường hợp mắc liên cầu lợn - tăng so năm ngoái. Trong đó, một người tử vong là nam, 53 tuổi, khởi phát bệnh ngày 16/7 với triệu chứng sốt cao, đau đầu, mệt mỏi, 5 ngày sau được đưa vào Bệnh viện Đan Phượng rồi chuyển tới Bệnh viện Bạch Mai sau đó gia đình đưa về mất tại nhà.

CDC ghi nhận hầu hết bệnh nhân làm nghề mổ lợn hoặc tiếp xúc đến lợn, như người đàn ông 38 tuổi trong khi chế biến tóp mỡ bị đứt tay, vài ngày sau mắc bệnh. Một phụ nữ 73 tuổi bán lòng lợn cũng nhiễm liên cầu khuẩn.

Liên cầu khuẩn lợn là bệnh lây truyền từ động vật sang người, chưa có bằng chứng bệnh lây từ người sang người. Hầu hết bệnh nhân đều liên quan đến việc giết mổ, ăn tiết canh hoặc các món đồ chưa nấu chín. Một số trường hợp không ăn tiết canh, không giết mổ lợn vẫn mắc bệnh do ăn thịt lợn bệnh tái sống, hoặc nhiễm khuẩn qua các tổn thương, trầy xước trên da khi chế biến.

Bệnh nặng có thể tiến triển nhanh chóng thành nhiễm khuẩn huyết sốc nhiễm khuẩn, trụy mạch, tụt huyết áp, rối loạn đông máu nặng, ban xuất huyết hoại tử toàn thân, tắc mạch, suy đa phủ tạng... hôn mê và tử vong. Vào tuần trước, 6 người ở Hưng Yên nhập viện trong tình trạng nguy kịch sau ăn phở lòng, tiết canh ở quán gần nhà, hai người sau đó tử vong, do nhiễm liên cầu lợn.

Hiện chưa có vaccine phòng ngừa liên cầu lợn ở người. Cơ quan y tế khuyến cáo chỉ ăn thịt lợn đã được nấu chín hoàn toàn, không ăn tiết canh và các món tái sống. Khi chế biến thịt lợn, cần sử dụng găng tay bảo hộ để tránh nguy cơ lây nhiễm, nhất là khi có vết xước trên da. Khi xuất hiện các triệu chứng nghi ngờ như sốt cao, đau đầu, buồn nôn, đến bệnh viện khám và điều trị kịp thời.

Lê Nga