Hà Nội FC xin lỗi người hâm mộ sau khi thua đậm CAHN

Hà NộiHà Nội FC xin lỗi sau lần đầu bị thua Công an Hà Nội bốn bàn, đồng thời chưa biết thắng tại V-League 2025-2026.

Cơn mưa lớn ngay trước trận đấu tối 28/8 khiến mặt sân Hàng Đẫy sũng nước ảnh hưởng đến lối chơi hai đội. Tuy nhiên, Công an Hà Nội (CAHN) vẫn duy trì mạch ghi bàn nhờ cảm hứng từ bộ đôi Brazil Alan Sebastiao và Leonardo Artur. Trong khi đó, đội trưởng Nguyễn Văn Quyết ngồi trên ghế dự bị chứng kiến các đồng đội chơi lép vế và mắc nhiều sai lầm.

Trong 30 phút đầu, hàng thủ Hà Nội FC chao đảo trước những pha tấn công nhanh và ít chạm của đối phương. Đến phút 31, Quang Hải phất dài vào vòng cấm khiến Thành Chung đánh đầu phá bóng không tốt. Artur khống chế ở góc phải, đẩy bóng chân phải rồi cứa lòng chân trái vào góc xa mở tỷ số.

Tiền đạo Công an Hà Nội Alan Sebastiao (phải) ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 sau sai lầm của Nguyễn Thành Chung (trái) trong trận thắng Hà Nội FC 4-2, tại vòng 3 V-League 2025-2026, trên sân Hàng Đẫy, Hà Nội ngày 28/8/2025. Ảnh: Hoàng Huynh

Sang hiệp hai, Hà Nội FC may mắn thoát thua khi cú sút của Artur đập chân Thành Chung dội cột. Thế nhưng, trung vệ sinh năm 1997 vẫn có một ngày thi đấu đáng quên.

Phút 66, Thành Chung đỡ hụt bóng ở biên trái, để Alan thoát xuống cứa lòng chân trái sát vòng cấm vào góc trái nhân đôi cách biệt. Sáu phút sau, Alan sút từ khoảng 20 m đập chân Thành Chung xoáy vào góc trái vượt tầm với Quan Văn Chuẩn ghi bàn thứ ba. Đến phút 76, Cao Quang Vinh Pendant ban bật đẹp mắt với Artur ở biên trái rồi kéo bóng và chuyền cho Alan hoàn tất hat-trick.

Lúc này, CAHN bắt đầu chơi chùng xuống tạo cơ hội cho Hà Nội FC thoát một trận thảm bại. Phút 84, Daniel Passira xử lý khéo léo trước ba hậu vệ rồi sút trong vòng cấm đưa bóng vào góc trái gỡ 1-4. Đến phút bù thứ nhất, Vũ Đình Hai kết thúc tình huống lập bập bằng cú vô-lê chân trái vào góc trái ấn định tỷ số 2-4.

Trời đổ mưa trong hiệp một trận Hà Nội FC thua Công an Hà Nội 2-4 ở vòng 3 V-League 2025-2026. Ảnh: Hoàng Huynh

Màn trình diễn của đội 6 lần vô địch V-League khiến người hâm mộ thất vọng. Ngay sau trận, Hà Nội FC đăng kết quả kèm dòng trạng thái "Xin lỗi người hâm mộ vì thất bại này".

HLV Makoto Teguramori nói đây là kết quả đáng buồn, sau quá trình chuẩn bị đầu mùa mà lực lượng chưa có sự ăn khớp. "Tôi đến đây để giúp đội vô địch V-League nhưng kết quả hiện tại không tốt. Quyết định tương lai thuộc về ban lãnh đạo", nhà cầm quân Nhật Bản cho hay.

Đây chưa phải khởi đầu tệ nhất của Hà Nội FC. Ở V-League 2016, đội từng thua bốn và hòa một sau năm vòng đầu dẫn đến HLV Phạm Minh Đức bị sa thải, để ông Chu Đình Nghiêm lên thay. Sau đó, đội vẫn vô địch V-League, đồng thời mở ra triều đại thành công nhất lịch sử.

Trong khi đó, CAHN có trận thắng thứ hai liên tiếp tại V-League. Đây cũng là lần đầu đội ghi bốn bàn vào lưới Hà Nội FC ở một trận chính thức, để có chiến thắng thứ ba sau tám cuộc đối đầu.

Một đội bóng khác của ngành công an là Công an TP HCM cũng có chiến thắng ở vòng ba, khi hạ HAGL 1-0. Bàn thắng duy nhất được ghi bởi tiền vệ Malaysia gốc Brazil Endrick ở phút 41.

Đội hình xuất phát

CAHN: Nguyễn Filip, Cao Quang Vinh Pendant, Trần Đình Trọng, Adou Minh Leygley, Lê Văn Đô, Nguyễn Đình Bắc, Quang Hải, Stefan Mauk, Lê Phạm Thành Long, Alan Sebastiao, Leonardo Artur

Hà Nội FC: Quan Văn Chuẩn, Đỗ Duy Mạnh, Thành Chung, Đào Văn Nam, Lê Văn Xuân, Phạm Xuân Mạnh, Pierre Lamothe, Willian Marlon, Phạm Tuấn Hải, Luiz Fernando, Daniel Passira.

Hiếu Lương