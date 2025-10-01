Hà Nội FC thắng liền hai trận ở V-League 2025-2026

Đà NẵngHà Nội FC đánh bại Đà Nẵng 2-0 ở vòng 6 vào tối 1/10, để lần đầu có mặt tại nửa trên bảng V-League 2025-2026.

Nguyễn Văn Quyết và các đồng đội đã được giải tỏa tâm lý sau cuộc ngược dòng hạ Thanh Hóa 2-1 ở vòng 5, để ngắt chuỗi toàn hòa và thua từ đầu mùa. Đội tự tin hành quân đến sân Hòa Xuân để đánh bại chủ nhà Đà Nẵng.

Đội chịu tổn thất ngay phút 15 khi Đỗ Hùng Dũng chấn thương phải nhường chỗ cho Đậu Văn Toàn. Tuy nhiên, cách tấn công vẫn được duy trì với Văn Quyết làm bóng, còn Fernando, Daniel Passira và Phạm Tuấn Hải liên tục đảo vị trí trên hàng công.

Tiền đạo Hà Nội FC Phạm Tuấn Hải mừng bàn thắng ở phút 40 trong trận thắng Đà Nẵng 2-0, ở vòng 6 V-League 2025-2026 trên sân Hòa Xuân, Đà Nẵng ngày 1/10/2025. Ảnh: VPF

Phút 24, Fernando cài người vượt qua Trần Ngọc Sơn ở biên phải trước khi căng ngang vào trong. Ở vị trí thuận lợi, Văn Quyết sút trượt trước khi Tuấn Hải sút vọt xà. Đến phút 35, Fernando bứt tốc vượt qua Nguyễn Phi Hoàng để đón đường chọc khe của Passira trước khi chích bóng qua tầm cản phá của thủ môn Phan Văn Biểu vào lưới. Tuy nhiên, VAR xác định tiền đạo Brazil việt vị.

Đội khách không phải nuối tiếc lâu. Phút 40, từ đường chuyền ở sân nhà, Passira đón bóng ở biên trái rồi vượt qua Lê Văn Hưng. Tiền đạo này căng ngang thuận lợi cho Tuấn Hải đệm vào gôn trống mở tỷ số. Năm phút sau, Đậu Văn Toàn cướp bóng ở giữa sân chuyền cho Passira. Cầu thủ Brazil tiếp tục chọc khe để Fernando đặt lòng vào góc phải nhân đôi cách biệt. Lần này không còn lỗi việt vị.

Sang hiệp hai, HLV Lê Đức Tuấn rút ngoại binh Emerson bằng trung vệ Kim Dong-su để gia cố hàng thủ. Đà Nẵng phòng ngự tốt hơn để làm nền tảng cho hàng công tiến lên.

Tiền đạo Hà Nội FC Fernando (áo tím) ghi bàn ở phút 45. Ảnh: VPF

Phút 52, Hà Nội mất bóng bên sân nhà để David Henen có cơ hội tạt từ biên phải đến cột gần. Milan Makaric chạy cắt mặt đối phương rồi dứt điểm đưa bóng dội cột xa. Năm phút sau, từ góc hẹp trong vòng cấm bên trái, Đặng Anh Tuấn tâng bóng ngẫu hứng nhắm vào góc xa. Thủ môn Văn Hoàng vươn người hết cỡ không thể cản phá nhưng bóng lại ra ngoài khung thành.

Thủ môn sinh năm 1995 tiếp tục là điểm sáng của đội khách khi liên tiếp cản phá hai cú sút ở góc hẹp của Makaric và Henen ở phút 66. Đến phút 81, anh tiếp tục từ chối cú đá nhanh vào góc trái của Việt kiều Nga Nguyễn Vadim. Đến khi Văn Hoàng bị đánh bại ở phút bù thứ ba, cột dọc trái lại cứu Hà Nội sau cú đá phạt từ khoảng 22 m của Phan Văn Long.

Tỷ số được bảo toàn giúp Văn Hoàng có trận sạch lưới đầu tiên tại V-League. Trong khi đó, Hà Nội cũng có trận thắng thứ hai liên tiếp, để vươn lên thứ sáu giải đấu. Đội có cùng 8 điểm như Hải Phòng nhưng kém hiệu số bàn thắng bại (+2 so với 0). Khoảng cách với đội đầu bảng Ninh Bình là năm điểm và thi đấu nhiều hơn một trận.

Đội bóng thủ đô sẽ bước vào quãng nghỉ nhường chỗ cho đội tuyển quốc gia tập trung. Đội dự kiến sẽ công bố HLV trưởng chính thức trong ít ngày tới, để chuẩn bị cho vòng 7 gặp Ninh Bình vào ngày 18/10.

Đội hình xuất phát

Đà Nẵng: Phan Văn Biểu, Lương Duy Cương, Hồng Phúc, Lê Văn Hưng, Emerson, Đặng Anh Tuấn, Phi Hoàng, Trần Ngọc Sơn, Phạm Đình Duy, Milan Makaric, Henen David

Hà Nội FC: Văn Hoàng, Đỗ Duy Mạnh, Thành Chung, Phạm Xuân Mạnh, Công Nhật, Đỗ Hùng Dũng, Maranhao, Phạm Tuấn Hải, Văn Quyết, Fernando, Daniel Passira.

Hiếu Lương