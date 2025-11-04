Hà NộiHà Nội FC hạ PVF-CAND 4-0 ở vòng 10 tối 4/11, để có trận thắng đậm nhất dưới thời HLV Harry Kewell.

Trên sân nhà Hàng Đẫy, chủ nhà Hà Nội kiểm soát hoàn toàn thế trận, đẩy đội khách vào thế phải gồng mình chống đỡ. Bộ tứ hàng công gồm Daniel Passira, Nguyễn Văn Quyết, Đỗ Hoàng Hên và Fernando cùng nhau tạo nên màn trình diễn được xem là tốt nhất từ đầu mùa.

Phút 20, Văn Quyết treo bóng từ cánh phải đến cột xa. Fernando đỡ hụt nhưng lại thành kiến tạo cho Passira đệm cận thành mở tỷ số. Bảy phút sau, Hoàng Hên dứt điểm hai lần liền không thắng được thủ môn Đỗ Sỹ Huy trong vòng cấm.

Tiền vệ Hà Nội FC Đỗ Hoàng Hên (trái) mừng bàn nâng tỷ số lên 2-0 cùng Nguyễn Văn Quyết trong trận thắng PVF-CAND 4-0 ở vòng 10 V-League 2025-2026, trên sân Hàng Đẫy, Hà Nội ngày 4/11/2025. Ảnh: Hoàng Huynh

PVF-CAND chậm chạp và thiếu cân bằng giữa tấn công lẫn phòng ngự, tạo điều kiện cho chủ nhà đang hưng phấn có thêm nhiều cơ hội phản công. Phút 38, Nguyễn Công Nhật chặn cú sút trong vòng cấm của Amarildo rồi phát động tấn công. Văn Quyết đẩy bóng sang trái, để Fernando đảo bóng qua Alain Eyenga rồi căng ngang cho Hoàng Hên sút một chạm nhân đôi cách biệt.

Tiền vệ nhập tịch gốc Brazil hoàn tất cú đúp ở phút 52. Sau khi nhận bóng từ Đỗ Hùng Dũng, Hên nhấp nhả hai nhịp trước khi sút chân trái ở sát vòng cấm vào góc trái khiến Sỹ Huy chôn chân đứng nhìn. Tiền vệ sinh năm 1994 đã góp công vào bốn trong chín bàn gần nhất cho đội.

Tỷ số 4-0 được ấn định ở phút 78 với cú dứt điểm cận thành của tiền đạo vào sân thay người Phạm Tuấn Hải. Trước đó, Hoàng Hên chuyền vào vòng cấm biên phải cho Nguyễn Văn Tùng căng ngang dọn cỗ.

Hà Nội FC thắng đậm nhất từ đầu mùa 2025-2026 Diễn biến chính trận Hà Nội 4-0 PVF-CAND.

Đội bóng thủ đô đáng lẽ có thể thắng đậm hơn khi liên tục có những pha phản công 4 đấu 4 hoặc 4 đấu 3. Tuy nhiên, các đường chuyền cuối hoặc dứt điểm vẫn thiếu đi độ ăn ý. Hùng Dũng, Hoàng Hên, Passira đều có cơ hội sút thoải mái trong vòng cấm nhưng không thành.

Đây là chiến thắng đậm nhất của Hà Nội FC mùa này, cũng lần đầu họ ghi bốn bàn kể từ trận thắng Bình Định (nay là Quy Nhơn United) 4-2 ở vòng 26 V-League 2024-2025 vào ngày 22/6. Trong khi đó, chiến thắng cách biệt bốn bàn gần nhất là 5-1 trước CLB TP HCM (nay là Công an TP HCM) từ vòng 23 vào ngày 18/5. Ngoài ra, lần đầu tiên từ ngày 19/10/2022, Hà Nội thắng đối phương bốn bàn trở lên mà không thủng lưới, với tỷ số 6-0 trước CLB TP HCM.

Hà Nội có chiến thắng thứ hai dưới thời HLV Kewell, để có 14 điểm và vươn lên thứ sáu V-League mùa này. Trong khi đó, đội đầu bảng Ninh Bình có 21 điểm cùng một trận chưa đấu.

Ở trận đấu trước đó, Hà Tĩnh giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước HAGL trên sân nhà. Họ xếp ngay trên Hà Nội FC với một điểm nhiều hơn.

Hà Nội FC thắng đậm nhất từ đầu mùa 2025-2026 Diễn biến chính trận Hà Tĩnh 1-0 HAGL.

Khu vực cuối bảng đang chứng kiến năm đội có cùng bảy điểm, trong đó PVF-CAND xếp cuối do có hiệu số bàn thắng bại -10 và đã thi đấu 10 trận. Bốn vị trí phía trên mới thi đấu chín trận, lần lượt là HAGL (hiệu số -7), Thanh Hóa (-6), Đà Nẵng (-5) và SLNA (-4).

Hiếu Lương