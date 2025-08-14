Hà Nội FC sử dụng cầu thủ nhập tịch sau 7 năm

Hà NộiHà Nội FC sẽ đăng ký tiền vệ gốc Brazil Hendrio cho suất nhập tịch ở mùa giải 2025-2026.

Ở lễ xuất quân của đội ngày 13/8, Chủ tịch CLB Đỗ Vinh Quang cho biết tiến độ nhập tịch diễn ra tốt. "Chúng tôi hy vọng hoàn thành trong tháng 8, để kịp đăng ký trước vòng 3 V-League", ông nói.

Hà Nội FC sẽ đấu Công an Hà Nội ở vòng 3 ngày 28/8 tại sân Hàng Đẫy. Đây cũng là hạn cuối để Hendrio có thể thi đấu ở mùa giải mới với suất cầu thủ Việt Nam gốc nước ngoài.

Tiền vệ Hendrio tập luyện cùng Hà Nội FC vào ngày 5/8/2025. Ảnh: Hà Nội FC

Thành phần cầu thủ tham dự của các đội V-League gồm nội binh, ngoại binh, cầu thủ Việt Nam gốc nước ngoài và cầu thủ Việt kiều chưa có quốc tịch. Mỗi cầu thủ chỉ được đăng ký một trạng thái duy nhất xuyên suốt mùa giải. Vì vậy, Hà Nội FC chấp nhận mạo hiểm để đăng ký Hendrio, từ đó không mất một suất ngoại binh. Trường hợp này cũng giống Nam Định với Nguyễn Xuân Son mùa trước.

Nếu mọi việc diễn ra thuận lợi, Hendrio sẽ trở thành cầu thủ nhập tịch đầu tiên thi đấu cho Hà Nội sau 7 năm. Cái tên thi đấu trước đó là tiền đạo gốc Nigeria Hoàng Vũ Samson vào năm 2018. Hiện, Samson đang chơi cho tân binh V-League PVF-CAND.

Hendrio từng ăn tập tại lò đạo tạo trẻ của La Masia (Barcelona). Anh đến Việt Nam cuối 2020, ký hợp đồng với Bình Định ngày 12/1/2021 rồi trở thành một trong những cầu thủ tấn công hay nhất giải. Tiền vệ này gia nhập Nam Định từ tháng 1/2023. Sau ba mùa giải ở sân Thiên Trường, anh chơi 63 trận, ghi 19 và kiến tạo 21 bàn để góp công vào chức vô địch V-League 2023-2024.

Hà Nội FC từng theo đuổi Hendrio từ khi anh chuẩn bị rời Bình Định, nhưng bất thành. Khi biết tiền vệ này không còn nằm trong kế hoạch của Nam Định cuối mùa 2024-2025, đội bóng thủ đô đã đánh tiếng, muốn có sự phục vụ ở phần còn lại mùa giải nhưng cũng không được chấp nhận. Hai tháng sau, Hendrio đồng ý đến Hà Nội FC với hợp đồng có thời đến hết mùa 2027-2028, khi 34 tuổi.

Dù có quốc tịch để thi đấu V-League, Hendrio vẫn phải chờ đến tháng 12/2025 để có cơ hội lên đội tuyển Việt Nam nếu được triệu tập. Đây là mốc để tiền vệ sinh năm 1994 đạt đủ điều kiện 5 năm sống liên tục tại Việt Nam theo quy định của LĐBĐ thế giới FIFA, tương tự Nguyễn Xuân Son.

Hà Nội FC công bố ba mẫu áo đấu mùa giải 2025-2026, với tên quá khứ (trái), hiện tại (phải) và tương lai (giữa), ở lễ xuất quân tại Hà Nội vào ngày 13/8/2025. Ảnh: Hà Nội FC

Hà Nội FC sẽ kỷ niệm 20 năm thành lập vào năm 2026. Vì vậy, đội đặt mục tiêu vô địch cả V-League và Cup Quốc gia.

Lực lượng hiện tại vẫn gồm nhiều cựu binh chất lượng như hậu vệ Đỗ Duy Mạnh, Nguyễn Thành Chung, Phạm Xuân Mạnh, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Hai Long, tiền đạo Nguyễn Văn Quyết, Phạm Tuấn Hải. HLV Makoto Teguramori cũng bổ sung thêm hai ngoại binh Brazil là trung vệ Adriel da Silva, tiền vệ Willian Maranhao và đang tìm kiếm thêm một cái tên khác.

Ngoài ra, đội bóng thủ đô cũng khai trương cửa hàng phân phối chính hãng các vật phẩm lưu niệm, tại khán đài A sân Hàng Đẫy vào hôm qua 13/8. Đây là dự án được Hà Nội ấp ủ trong thời gian dài, qua đó tiến thêm một bước nữa trong mô hình phát triển chuyên nghiệp.

Hà Nội FC đang là đội giàu thành tích nhất V-League với sáu chức vô địch (2010, 2013, 2016, 2018, 2019, 2022), đoạt ba Cup Quốc gia (2019, 2020, 2022) và năm Siêu cup Quốc gia (2010, 2019, 2020, 2021, 2022).

Ngày 16/8, Hà Nội FC sẽ làm khách trước Công an TP HCM (trước là CLB TP HCM) ở sân Thống Nhất vào ngày 16/8, thuộc lượt ra quân V-League 2025-2026.

Danh sách đăng ký thi đấu của Hà Nội FC ở V-League 2025-2026. Ảnh: VPF

Hiếu Lương