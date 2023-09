Hà Nội FC - Pohang Steelers: Bắt đầu hành trình vượt ngưỡng

Hà NộiChưa CLB Việt Nam nào từng vượt qua vòng bảng AFC Champions League, nhưng Hà Nội FC muốn vượt qua ranh giới ấy, bắt đầu từ trận ra quân bảng J hôm nay.

* Hà Nội FC - Pohang Steelers: 19h00 hôm nay 20/9, trên VnExpress

Trước Hà Nội FC, các đại diện Việt Nam gồm HAGL, Bình Định, Long An, Đà Nẵng, Bình Dương và Viettel đều dừng bước sớm ở sân chơi cao nhất bóng đá châu Á cấp CLB. Sau 74 trận vòng bảng, các CLB Việt Nam thua 57 trận và chỉ thắng tám, ghi 55 và thủng lưới 207 bàn, nhận trung bình 2,8 bàn thua mỗi trận. Sân chơi số một châu Á vẫn ở tầm khác biệt, được thể hiện rõ khi gặp những đại diện tới từ Nhật Bản, Hàn Quốc.

Lá thăm may rủi đưa Hà Nội FC vào bảng đấu bị xem là khó, gặp nhà ĐKVĐ AFC Champions League Urawa Red Diamonds và mở đầu bằng cuộc gặp á quân 2021 Pohang Steelers tối nay. Trong khi đó, CLB Trung Quốc Wuhan Three Towns được xem là đối thủ vừa tầm vì đang suy yếu sau khi mất nhiều ngoại binh chất lượng do bất ổn tài chính thời gian qua.

Hà Nội FC muốn gây bất ngờ tại AFC Champions League 2023-2024. Ảnh: Hiếu Lương

Trận ra quân tiếp Pohang Steelers trên sân Mỹ Đình là thách thức lớn với Hà Nội FC. Ở AFC Champions League, Pohang từng ba lần vô địch, giàu kinh nghiệm hơn hẳn đội lần đầu góp mặt như Hà Nội FC. Lịch sử còn ghi nhận các CLB Việt Nam thua 14 và hòa ba khi đối đầu đại diện Hàn Quốc. Thắng lợi duy nhất thuộc về Bình Dương năm 2016 với tỷ số 3-2 trước Jeonbuk Hyundai Motors.

Hà Nội FC có thể chưa mơ tái lập thành tích như Bình Dương, nhưng một điểm ở trận ra quân cũng có thể đem đến không khí tích cực. Trên sân nhà, đại diện bóng đá Việt Nam đặt mục tiêu không thua, rồi chắt chiu điểm số sân khách để hướng tới mục tiêu lớn qua vòng bảng.

HLV Bozidar Bandovic thừa nhận vẫn còn khoảng cách giữa các CLB Đông Nam Á với Hàn Quốc, Nhật Bản. Nhưng đến lúc này, Hà Nội FC đã sẵn sàng, đạt thể trạng tốt để thi đấu cường độ cao suốt 90 phút tại AFC Champions League. Bên cạnh lối chơi đồng đội, ông đề cao các cầu thủ thể hiện cá tính trên sân tạo nên đột biến.

Pohang Steelers đang xếp thứ hai tại K-League 1 mùa 2023. Ảnh: Pohang Steelers

Trước mùa giải 2023-2024, Hà Nội FC đã no nê danh hiệu trong nước, cũng từng vào bán kết AFC Cup 2019 nhưng vẫn vô duyên với AFC Champions League. Đội bốn lần bị loại ở play-off trong đó có hai lần ở vòng cuối, và gây tiếc nuối nhất là trận thua CLB Trung Quốc Shandong Luneng 1-4 năm 2019. Khi ấy, Hà Nội FC, như một đội tuyển quốc gia thu nhỏ, đã kiểm soát thế trận và có bàn mở tỷ số, nhưng thất bại trong theo kèm tuyển thủ Italy Graziano Pelle, nên để đối thủ ngược dòng. Vì vậy, khi được vào thẳng vòng bảng mùa này, đội bóng thủ đô không muốn lãng phí cơ hội.

HLV Bozidar Bandovic được mời về là người giàu kinh nghiệm nhất của Hà Nội FC ở AFC Champions League. Ông từng dẫn dắt CLB Thái Lan Buriram United dự vòng bảng 2018 và 2019, trong đó có một lần vào vòng 1/8. Hà Nội FC cũng sẵn sàng chơi lớn khi tậu đủ sáu ngoại binh dự giải như quy định, khỏa lấp phần nào thiếu sót của nội binh. Trung vệ Pháp từng khoác áo Dortmund Damien Le Tallec và cựu tuyển thủ Cameroon Joel Tagueu được kỳ vọng nhiều nhất.

Suốt thời gian dài, các CLB Việt Nam thiếu quan tâm tới các giải châu Á. Cú hích U23 năm 2018 thổi sinh khí mới vào nền bóng đá và Hà Nội FC tạo tiếng vang đầu tiên khi vào bán kết AFC Cup 2019. Ở AFC Champions League, dù còn cách biệt trình độ, những màn trình diễn của Viettel hay HAGL cũng cho thấy sự quyết tâm. Sự kỳ vọng dành cho Hà Nội thậm chí còn cao hơn khi họ là CLB mạnh và ổn định nhất lịch sử Việt Nam.

Hiếu Lương