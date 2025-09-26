Hà Nội FC ngắt mạch trận thất vọng

Hà NộiHà Nội FC thắng Thanh Hóa 2-0 ở vòng 5 V-League 2025-2026, để ngắt mạch năm trận toàn hòa và thua từ đầu mùa.

Hà Nội FC đấu Thanh Hóa là trận đấu sớm nhất vòng 5. Đây cũng là cuộc chạm trán giữa hai đội cùng khổ từ đầu mùa, khi chưa biết thắng ở V-League và bị loại từ vòng một Cup Quốc gia.

Trước trận đấu trên sân Hàng Đẫy tối 26/9, Hà Nội đón tin vui khi lứa trẻ đăng quang tại giải vô địch U17 Quốc gia, sau khi ngược dòng thắng Nam Định 3-2. Đội cũng mời các thành viên Hanoi Buffaloes, vừa có lần đầu vô địch giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam (VBA), đến tiếp sức cổ vũ.

Tiền đạo Hà Nội FC Daniel Passira (áo tím) đệm cận thành ghi bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 48, trong trận thắng Thanh Hóa 2-1 ở vòng 5 V-League 2025-2026, trên sân Hàng Đẫy, Hà Nội ngày 26/9/2025. Ảnh: Hoàng Huynh

Tuy nhiên, chủ nhà lại bất ngờ bị dội gáo nước lạnh ngay chỉ sau 72 giây bóng lăn. Đỗ Duy Mạnh bị Rimario gây áp lực từ phía sau, rồi phá bóng đập chính tay mình nảy ngược lại. Tiền đạo Thanh Hóa chớp thời cơ sút từ ngoài vòng cấm đưa bóng đi thấp vào góc trái mở tỷ số.

Một phút sau, Hà Nội đáp trả với cú sút trong vòng cấm chệch cột trái của Đỗ Hùng Dũng. Phần còn lại của hiệp một chứng kiến chủ nhà tái hiện hình ảnh từ đầu mùa, với sự vội vàng, thiếu sự sáng tạo ở gần vòng cấm đối phương và phung phí những cơ hội dứt điểm. Trong khi đó, Thanh Hóa theo người quyết liệt và đứng vững trước sóng gió.

Giờ nghỉ giữa hiệp là cơ hội để HLV tạm quyền Yusuke Adachi xốc lại tinh thần cho các học trò. Đội trưởng Nguyễn Văn Quyết tiếp tục được thay ra ngay đầu hiệp, để Nguyễn Văn Tùng vào thế chỗ.

Thành quả đến chỉ sau ba phút đầu hiệp hai. Nhận bóng từ Phạm Xuân Mạnh, Nguyễn Hai Long xoay người sút xa sát vòng cấm. Y Êli Niê đổ người sang trái cản phá, nhưng bất lực trước cú đá bồi ở cự ly gần của Daniel Passira.

Bàn thắng như tháo đi sức nặng cho đôi chân các cầu thủ Hà Nội. Các đường lên bóng thanh thoát và chính xác hơn. Từ pha phối hợp ở biên phải, Xuân Mạnh dốc bóng đến đáy biên để căng ngang. Passira và Văn Tùng đều lỡ trớn nhưng Fernando có mặt đúng chỗ đá nối chân phải căng vào góc gần nâng tỷ số lên 2-1 ở phút 58.

Fernando (phải) ăn mừng bàn thắng ở phút 58 giúp Hà Nội FC đánh bại Thánh Hóa 2-1. Ảnh: Hoàng Huynh

Lợi thế dẫn trước giúp Hà Nội thoải mái tâm lý hơn nhưng không ghi thêm được bàn thắng. Trong 10 phút cuối trận, đội chủ động cầm bóng chắc để bảo toàn tỷ số. Phía Thanh Hóa thì nuối tiếc với pha bỏ lỡ ở phút 69, khi Ngọc Mỹ đặt lòng chệch cột phải trong vòng cấm.

Chiến thắng cách biệt tối thiểu giúp Hà Nội ngắt mạch trận thất vọng. Đội tạm vươn lên thứ tám V-League với 5 điểm, kém đội xếp trên Nam Định hai điểm. Trong khi đó, khoảng cách của họ với đội đầu bảng Ninh Bình là bảy điểm, nhưng thi đấu nhiều hơn một trận.

Thanh Hóa tiếp tục cùng Đà Nẵng và HAGL là ba đội chưa biết thắng ở V-League. Tuy nhiên, HLV người Hàn Quốc Choi Won-kwon vẫn sẽ tiếp tục được tin tưởng, khi lực lượng và tham vọng của đội bị đánh giá thấp mùa này.

Đội hình xuất phát

Hà Nội FC: Văn Hoàng, Đỗ Duy Mạnh, Thành Chung, Phạm Xuân Mạnh, Đào Văn Nam, Công Nhật, Maranhao, Hai Long, Fernando, Văn Quyết, Daniel Passira

Thanh Hóa: Y Êli Niê, Huỳnh Minh Đoàn, Mamadou Mbodji, Trịnh Văn Lợi, Đình Huyên, Lê Văn Thuận, Ngọc Mỹ, Thái Sơn, Võ Nguyên Hoàng, Abdurakhmanov, Rimario.

Hiếu Lương