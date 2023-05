Hà Nội FC lỡ cơ hội thu hẹp cách biệt với Thanh Hoá

Hà NộiBị Đà Nẵng cầm hòa 1-1 tại Hàng Đẫy trong trận đá muộn nhất vòng 8 V-League 2023, Hà Nội FC vẫn kém đỉnh bảng của Thanh Hóa ba điểm.

Hà Nội FC mở tỷ số ngay phút thứ chín. Vũ Minh Tuấn tạt từ cánh phải tới cột hai, để Phạm Tuấn Hải đánh đầu mở tỷ số.

Nhưng bàn thắng sớm không giúp trận đấu trở nên hấp dẫn ngay. Hai đội kiểm soát bóng tốt, nhưng đều khó tiếp cận khung thành nhau. Từ phút 36, hàng thủ chủ nhà liên tục mắc sai lầm khi Hai Long vào thay Trương Văn Thái Quý vì chấn thương.

Phạm Tuấn Hải (áo tím) ghi bàn mở tỷ số nhưng bỏ lỡ hai cơ hội ngon ăn khiến Hà Nội FC hoà Đà Nẵng 1-1. Ảnh: Lâm Thoả

Phút 37, thủ môn Bùi Tấn Trường chuyền hỏng để cầu thủ Đà Nẵng lấy bóng nhưng sút vọt xà. Chừng sáu phút sau, tới lượt Hai Long theo kèm Phan Văn Long không tốt, để bóng trôi xuống giúp Nguyễn Phi Hoàng có cơ hội dứt điểm, nhưng Tấn Trường phản xạ xuất sắc cứu thua. Tuy nhiên, Đà Nẵng không phải tiếc nuối lâu, vì ngay quả đá phạt góc kế đó, họ đã gỡ hòa. Trung vệ Mauricio Pinto băng cắt cột gần đánh đầu đưa bóng chạm Marcao bay vào lưới.

Sang hiệp hai, Hà Nội FC không thể đẩy nhanh tốc độ tấn công. Không những thế, họ còn một lần thót tim khi Đà Nẵng phản công và suýt ghi bàn từ pha đệm cận thành lỗi của Hà Minh Tuấn.

Để tìm đột biến, HLV Bozidar Bandovic tung hai cầu thủ U22 Nguyễn Văn Tùng và Nguyễn Văn Trường vào sân. Hàng công Hà Nội FC nhờ đó khởi sắc, liên tục làm chao đảo cầu môn đối phương trong 20 phút cuối trận.

Phút 64, Văn Tùng hỏng ăn trước cầu môn bỏ trống từ đường căng ngang của Lucao do Break. Phút 71, Hai Long đá phạt sâu xuống cột hai để Tuấn Hải thoát người đệm cận thành nhưng chệch cột. Sau đó, từ quả phạt góc, Duy Mạnh đánh đầu nhả bóng thuận lợi, nhưng Văn Tùng lại bắt vô-lê trúng người cầu thủ đối phương ở phút 80. Ba phút sau, Văn Trường tạt chuyển cánh để Tuấn Hải bay người đánh đầu đẹp mắt, nhưng bóng lại chạm xà ngang.

Marcao (phải) trong một pha phạm lỗi với cầu thủ Đà Nẵng. Bàn phản lưới của ngoại binh này giúp đội khách có một điểm quý giá rời sân Hàng Đẫy. Ảnh: Lâm Thoả

Hà Nội FC dồn ép đến phút bù giờ thứ năm với pha đánh đầu của Duy Mạnh, nhưng bóng nằm gọn trong tay Văn Biểu. Đội bóng thủ đô đành chấp nhận bị Đà Nẵng cầm hòa 1-1.

Hà Nội FC trải qua trận thứ hai liên tiếp không thắng tại V-League 2023 sau khi thua Bình Định 1-3 ở vòng 7. Trong khi đó, Đà Nẵng vẫn chưa biết thắng với bốn trận hòa, bốn trận thua.

Đà Nẵng hiện có bốn điểm xếp thứ 13, bằng điểm TP HCM nhưng xếp trên do hơn hiệu số bàn thắng bại (-4 so với -9). Hà Nội FC có 15 điểm, đòi lại vị trí thứ nhì từ CLB Công an Hà Nội, nhưng lỡ cơ hội thu hẹp khoảng cách với Thanh Hóa - đội dẫn đầu với 18 điểm do hòa 2-2 HAGL vòng này.

Đội hình xuất phát:

Hà Nội FC: Bùi Tấn Trường, Đỗ Duy Mạnh, Thành Chung, Bùi Hoàng Việt Anh, Văn Vĩ, Trương Văn Thái Quý, Marcao, Vũ Minh Tuấn, Phạm Tuấn Hải, William Henrique, Lucao do Break

Đà Nẵng: Phan Văn Biểu, Mauricio Pinto, Lương Duy Cương, Công Nhật, Trọng Nam, Hoàng Minh Tâm, Phi Hoàng, Giang Trần Quách Tân, Rodrigo Dias, Phan Văn Long, Phạm Đình Duy.

Hiếu Lương