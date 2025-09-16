Hà Nội FC lần thứ 10 thay HLV trong 5 năm

Hà NộiHà Nội FC chia tay HLV Makoto Teguramori vào chiều 16/9, sau ba trận không thắng ở V-League và bị loại từ vòng một Cup Quốc gia 2025-2026.

Từ đầu mùa, Hà Nội FC lần lượt thua Công an TP HCM 1-2, hòa HAGL 0-0 và thua Công an Hà Nội 2-4 ở V-League. Đến vòng loại Cup Quốc gia, đội tiếp tục thua Thể Công 0-1 và được xem là giọt nước tràn ly trong mùa giải kỷ niệm 20 năm thành lập CLB.

Ngày 16/9, ban lãnh đạo Hà Nội FC họp và quyết định chia tay HLV Makoto Teguramori. Ngoài kết quả kém, nhà cầm quân người Nhật Bản không tạo được dấu ấn trong lối chơi, cũng như cải thiện tinh thần của học trò trong bốn trận đã qua.

HLV Makoto Teguramori trước trận Hà Nội FC thua Thể Công 0-1 ở vòng loại Cup Quốc gia 2025-2026, trên sân Hàng Đẫy, Hà Nội ngày 14/9/2025. Ảnh: Hà Nội FC

HLV Makoto Teguramori dẫn dắt Hà Nội FC từ tháng 2, thay HLV tạm quyền Hoàng Văn Phúc. Ông giúp đội thắng chín, hòa hai và thua hai ở lượt về để đứng nhì V-League 2024-2025.

Trước khi đến Việt Nam, HLV sinh năm 1967 dẫn dắt Nhật Bản vô địch U23 châu Á 2016, rồi làm trợ lý HLV đội tuyển Nhật Bản giai đoạn 2017-2018. Ở cấp CLB, ông dẫn dắt các đội J-League Vegalta Sendai, V-Varen Nagasaki, rồi Thai League 1 là Chonburi, BG Pathum United.

Dù không có danh hiệu, Hà Nội FC vẫn quyết định gia hạn với HLV 58 tuổi trong bối cảnh không có lựa chọn nào tốt hơn. HLV Teguramori ban đầu có ý định trở lại Nhật Bản nhưng nhìn thấy cơ hội lớn, khi Hà Nội FC chuẩn bị kỷ niệm 20 năm thành lập (2006-2026). Ông đặt tham vọng lớn đưa đội vươn tầm châu lục, nhưng khép lại hành trình sau 7 tháng gắn bó.

Hà Nội FC lựa chọn Giám đốc kỹ thuật Yusuke Adachi làm HLV tạm quyền. Vị chuyên gia sinh năm 1961 là giảng viên các lớp HLV Pro của LĐBĐ châu Á (AFC), sau đó sang Việt Nam làm Giám đốc kỹ thuật cho LĐBĐ Việt Nam (VFF), CLB Bình Phước (nay là Đồng Nai) trước khi đến Hà Nội vào tháng 6/2025.

Trận đấu đầu tiên của ông Adachi với CLB là gặp Thể Công tại vòng 4 V-League 2025-2026, trên sân Hàng Đẫy ngày 20/9.

Ông Yusuke Adachi khi làm Giám đốc kỹ thuật CLB Bình Phước (nay là Đồng Nai) vào tháng 1/2024. Ảnh: Đức Đồng

Hà Nội FC trở thành đội đầu tiên thay HLV ở V-League mùa này. Đây là lần thứ 10 đội bóng thủ đô thay HLV trưởng trong 5 năm qua, kể từ khi sa thải ông Chu Đình Nghiêm vào tháng 4/2021, qua đó kết thúc giai đoạn hoàng kim với ba chức vô địch V-League (2016, 2018, 2019), hai Cup Quốc gia (2019, 2020) và ba Siêu cup Quốc gia (2018, 2019, 2020). Tám HLV đã được bổ nhiệm cả chính thức lẫn tạm quyền, nhưng không ai gắn bó quá một năm.

Cũng trong tháng 4/2021, Hà Nội bổ nhiệm HLV tạm quyền Hoàng Văn Phúc, rồi HLV Hàn Quốc Park Choong-kyun – nhà cầm quân nước ngoài đầu tiên trong lịch sử CLB. Đến tháng 2/2022, trợ lý Chun Jae-ho lên làm HLV tạm quyền để vô địch V-League và Cup Quốc gia 2022.

Tháng 1/2023, HLV Montenegro Bizidar Bandovic được bổ nhiệm. Nhưng đến tháng 10/2023, ông khép lại hành trình nhường chỗ cho HLV tạm quyền Lê Đức Tuấn, rồi Đinh Thế Nam. Sang tháng 1/2024, HLV Nhật Bản Daiki Iwamasa lên nắm quyền để giành vị trí thứ ba V-League và á quân Cup Quốc gia 2023-2024, nhưng quyết định chia tay dù đang dẫn dắt tốt.

Từ tháng 7/2024, Hà Nội quyết định đặt niềm tin vào HLV Lê Đức Tuấn, nhưng khép lại hành trình sau sáu tháng. Đến tháng 2/2025, HLV Makoto Teguramori cập bến đội bóng thủ đô.

Hiếu Lương