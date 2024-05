Hà Nội FC lần đầu lên nhì bảng V-League 2023-2024

Chiến thắng 3-0 trước Quảng Nam ở vòng 21 chiều 25/2 giúp Hà Nội FC vươn lên nhì bảng V-League 2023-2024, với 33 điểm.

Chiến thắng đậm nhất từ đầu mùa giúp Hà Nội FC bằng điểm với Bình Dương, nhưng xếp trên do hơn hiệu số bàn thắng bại là +5 so với +4. Hà Nội kém đội đầu bảng Nam Định sáu điểm, hơn Bình Định và Công an Hà Nội hai điểm, nhưng thi đấu nhiều hơn một trận so với bốn đội kể trên.

Trước đó, Hà Nội FC khởi đầu mùa giải chật vật và chỉ đứng thứ 10 sau chín vòng. Ở 12 vòng tiếp theo, Hà Nội thắng bảy, hòa hai và thua ba, trong đó ba vòng gần nhất thắng liên tiếp HAGL, Thanh Hóa và Quảng Nam để lần đầu vươn lên thứ nhì. Đội bóng thủ đô trở lại cuộc đua top ba V-League – vị trí chưa bao giờ nằm ngoài kể từ năm 2010, đồng thời nuôi hy vọng đua vô địch với Nam Định.

Đỗ Hùng Dũng ôm đội trưởng Nguyễn Văn Quyết, mừng bàn ấn định tỷ số 3-0 của Hà Nội FC trước Quảng Nam ở vòng 21 V-League 2023-2024. Ảnh: Minh Minh

Trên sân Hòa Xuân chiều 25/5, Hà Nội FC nhập cuộc tốt với nhiều cơ hội. Phút thứ năm, Đỗ Hùng Dũng chọc khe ở trung lộ vào vòng cấm cho Phạm Tuấn Hải sút chân trái cự ly gần nhưng Văn Công phản xạ xuất thần đẩy bóng vọt xà. Bảy phút sau, Lê Văn Xuân nỗ lực tạt từ cánh trái vào vòng cấm để Hai Long đánh đầu lái bóng vào góc cao và vẫn không đánh bại được Văn Công.

Tuy nhiên, đội khách không phải tiếc nuối lâu. Phút 17, Lê Văn Xuân tận dụng thoáng chần chừ của hậu vệ Quảng Nam để ập vào vòng cấm cướp bóng. Hậu vệ sinh năm 1999 đẩy bóng xuống đáy biên rồi trả ngược cho Joel Tagueu sút chân trái vào góc phải mở tỷ số.

Từ vị thế kiểm soát bóng, Hà Nội FC để Quảng Nam chiếm lại thế trận trong 15 phút tiếp theo. Phút 25, Paulo Conrado giật gót chọc khe tinh tế để Phù Trung Phong băng vào vòng cấm sút chéo góc, nhưng Văn Hoàng vẫn kịp chạm tay đưa bóng đi chệch cột dọc. Sau đó, Trung Phong, Lê Xuân Tú và Mạch Ngọc Hà có ba cơ hội dứt điểm nhưng đều lệch khung thành.

Phạm Tuấn Hải (giữa) có bàn thứ bảy tại V-League 2023-2024, còn kém thành tích tốt nhất ba bàn ở V-League 2022. Ảnh: Minh Minh

Trước sức ép, Hà Nội FC bất ngờ ghi bàn thứ hai để giải tỏa ở phút 42. Hai Long dốc bóng từ sân nhà vượt qua hai cầu thủ Quảng Nam vào vòng cấm, rồi chuyền ngang dọn cỗ cho Phạm Tuấn Hải đặt lòng chân phải ghi bàn.

Cách biệt hai bàn giúp đội khách dễ chơi và thoải mái tâm lý. Phút 53, Phạm Tuấn Hải lỡ cú đúp sau cú đánh đầu dội xà từ quả tạt cánh phải của Văn Quyết. Đến phút 63, vòng cấm Quảng Nam lộn xộn và đội trưởng Hà Nội tận dụng xoay người sút chân trái vào góc phải, ấn định tỷ số 3-0.

Quảng Nam cũng không thiếu cơ hội nhưng Hoàng Vũ Samson không thắng được Văn Hoàng trong thế đối mặt ở phút 57, rồi đá nối vọt xà ở phút 77. Thua trận thứ bảy từ đầu mùa, Quảng Nam tụt xuống thứ 10 và vẫn chỉ hơn vị trí thứ 13 đá play-off trụ hạng của SLNA bốn điểm.

Đội hình xuất phát

Quảng Nam: Văn Công, Mạch Ngọc Hà, Mạc Đức Việt Anh, Stephen Eze, Nguyễn Vũ Hoàng Dương, Lê Hải Đức, Văn Trạng, Võ Văn Toàn, Phù Trung Phong, Lê Xuân Tú, Paulo Conrado

Hà Nội FC: Văn Hoàng, Đỗ Duy Mạnh, Tim Hall, Lê Văn Xuân, Phạm Xuân Mạnh, Đậu Văn Toàn, Hai Long, Đỗ Hùng Dũng, Văn Quyết, Phạm Tuấn Hải, Joel Tagueu.

Hiếu Lương