Hà Nội FC khiến Nam Định không thắng bảy trận liền ở V-League

Ninh BìnhSiêu phẩm của Phạm Xuân Mạnh giúp Hà Nội FC hòa Nam Định 1-1 ở vòng 11 V-League 2025-2026, trên sân Thiên Trường tối 10/11.

Nam Định đang trải qua khủng hoảng khi không thắng sáu trận liền trên mọi mặt trận. Ở V-League, đội cũng có chuỗi không thắng tương tự, với ba thất bại. Trong khi đó, Hà Nội FC đang có dấu hiệu cải thiện lối chơi và phong độ dưới thời HLV Harry Kewell, đặc biệt sau trận thắng đậm nhất mùa trước PVF-CAND với tỷ số 4-0.

Tuy nhiên, nhà đương kim vô địch vẫn có điểm tựa sân Thiên Trường, với những cánh cửa mở tự do cho người hâm mộ vào sân cổ vũ trận cầu quan trọng. Bên cạnh đó, Nam Định đang "bắt vía" đối thủ khi toàn thắng bốn trận ở hai mùa V-League gần nhất.

Tiền vệ nhập tịch gốc Brazil Đỗ Hoàng Hên (Hendrio) tái ngộ đội bóng cũ Nam Định trong trận hòa 1-1 ở vòng 11 V-League 2025-2026, trên sân Thiên Trường, Ninh Bình ngày 10/11/2025. Ảnh: Quang Đương

Tâm lý ấy một lần nữa được thể hiện ở đầu trận với bàn mở tỷ số ngay phút thứ 7. Sau quả tạt ở biên phải vào vòng cấm, Đậu Văn Toàn phá bóng đến đúng vị trí Lucas Alves. Trung vệ Brazil khống chế bước một bằng chân phải gọn gàng, rồi dứt điểm bằng chân trái đưa bóng sượt đầu Nguyễn Thành Chung vào góc cao trái thành bàn.

Sau bàn thua, Hà Nội FC vẫn giữ được thế trận, dần kiểm soát và tạo ra cơ hội. Phút 13, đội trưởng Nguyễn Văn Quyết vô-lê chân phải trong vòng cấm vọt xà. Đến phút 31, Đỗ Hoàng Hên và Đỗ Hùng Dũng đập nhả, trước khi tạo cơ hội cho Phạm Xuân Mạnh vô-lê chân phải trong vòng cấm vào góc trái, khiến thủ môn Trần Nguyên Mạnh chôn chân nhìn bàn thua.

Trung vệ Nam Định Lucas Alves (số 4) mừng bàn thắng ở phút thứ 7 trong trận hòa Hà Nội FC 1-1. Ảnh: Quang Đương

Tuy nhiên, đây là trận đấu khó chơi với bộ tứ tấn công của đội khách, gồm Văn Quyết, Hoàng Hên, Daniel Passira và Luiz Fernando. Họ ít tìm thấy nhau bên phần sân đối phương trước hàng thủ đối phương chơi kỷ luật. Trong ngày trở lại sân Thiên Trường, Hoàng Hên cũng mờ nhạt và không để lại dấu ấn đậm nét, trước khi rời sân ở phút 74 nhường chỗ cho Lê Xuân Tú.

Ở hiệp hai, Nam Định tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn hơn, nhưng Caio Cesar và Lucas Alves không thể đánh đầu chuẩn xác. Đến phút 81, Percy Tau hai lần ngoặt bóng lừa Duy Mạnh và Maranhao, nhưng cú sút chân phải chệch cột trái. Trên khán đài, hội chấn thương Nguyễn Xuân Son, Nguyễn Văn Toàn, Dương Thanh Hào nhăn mặt nuối tiếc.

Hậu vệ Hà Nội FC Phạm Xuân Mạnh (trái) tranh chấp với tiền vệ Nam Định Nguyễn Tuấn Anh. Ảnh: Quang Đương

Ngoại binh Nam Phi cũng hai lần ngã trong vòng cấm và đòi phạt đền, nhưng bị phạt thẻ vàng vì ngã vờ ở phút 71. Đến phút 86, anh tiếp tục ngã sau pha lộn xộn khiến Thành Chung, Duy Mạnh nóng mặt phản ứng. Cổ động viên Nam Định hô vang đòi trọng tài Lê Vũ Linh tham khảo VAR, nhưng không có quyết định đặc biệt xảy ra.

Thể lực suy giảm và sự vội vàng khiến cầu thủ đôi bên chuyền sai, không thể phối hợp vào cuối trận. Hai đội khép lại với kết quả chia điểm.

Nam Định cán mốc bảy trận không thắng ở V-League, và đang đứng thứ 10 với 10 điểm. Họ hơn đội cuối bảng Đà Nẵng ba điểm và thi đấu ít hơn một trận. Trong khi đó, Hà Nội đứng thứ sáu với 15 điểm và đã kém đội đầu bảng Ninh Bình 12 điểm.

Đội hình xuất phát

Nam Định: Trần Nguyên Mạnh, Lucas Alves, Đặng Văn Tới, Nguyễn Phong Hồng Duy, Trần Văn Kiên, Tô Văn Vũ, Lý Công Hoàng Anh, Trần Văn Đạt, Tuấn Anh, Caio Cesar, Percy Tau

Hà Nội FC: Quan Văn Chuẩn, Đỗ Duy Mạnh, Thành Chung, Công Nhật, Phạm Xuân Mạnh, Đỗ Hoàng Hên, Đậu Văn Toàn, Đỗ Hùng Dũng, Luiz Fernando, Daniel Passira, Văn Quyết.

Hiếu Lương