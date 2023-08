Hà Nội FC kéo cuộc đua vô địch V-League tới vòng cuối

Thanh HóaHattrick của Herlison Caion giúp Hà Nội FC hạ Thanh Hóa 3-1 ở vòng áp chót nhóm A giai đoạn II V-League 2023, và khiến Công an Hà Nội chưa thể vô địch sớm.

Chiến thắng hôm nay hôm nay giúp Hà Nội FC tiếp tục bám đuổi Công an Hà Nội - đội thắng Viettel 3-0 trong trận cùng giờ. Hà Nội FC hiện có 35 điểm, đứng thứ nhì, với hai điểm ít hơn Công an Hà Nội. Trong khi đó, Viettel, với 32 điểm, và Thanh Hóa, với 30 điểm, hết cơ hội tranh ngôi.

Theo cục diện này, cuộc đua tranh vô địch V-League sẽ ngã ngũ ở vòng cuối ngày 27/8, khi Hà Nội FC đá derby với Viettel trên sân Mỹ Đình, còn Công an Hà Nội tiếp Thanh Hóa trên sân Hàng Đẫy. Nhưng hy vọng cho Hà Nội FC là không nhiều. Với hai điểm nhiều hơn, Công an Hà Nội sẽ lên ngôi nếu thắng Thanh Hóa. Trong trường hợp họ bị cầm hòa tại Hàng Đẫy, Công an Hà Nội vẫn sẽ đăng quang, nếu Hà Nội FC không thể hạ Viettel với cách biệt trên sáu bàn.

Chịu bất lợi trên đường đua, nhưng Hà Nội FC vẫn vào trận bằng quyết tâm cao nhất trên sân Thanh Hóa chiều nay, với tinh thần còn nước còn tát. Nhà ĐKVĐ chơi lấn lướt và dẫn 3-0 chỉ sau 53 phút thi đấu, trước khi để đội chủ nhà gỡ lại một bàn.

Herlison Caion (giữa) lập hat-trick giúp Hà Nội FC thắng 3-1 Thanh Hóa ở vòng 6 giai đoạn II V-League 2023. Ảnh: Minh Dân

Ngôi sao sáng nhất trong chiến thắng này của Hà Nội FC là Herlison Caion - ngoại binh ghi cả ba bàn. Đẹp mắt nhất trong số đó là pha nâng tỷ số lên 2-0 ở phút bù thứ sáu hiệp một. Văn Quyết đá phạt trực tiếp, treo bóng vào vòng cấm để Tuấn Hải làm tường đánh đầu nối. Herlison Caion tung người móc bóng đẹp mắt khiến thủ môn Thanh Diệp đứng chôn chân nhìn bóng vào lưới.

Hai bàn còn lại của Caion đến theo cùng kịch bản là những pha không chiến xuất sắc sau khi Văn Quyết đá phạt góc kiến tạo. Phút 31, tiền đạo Brazil đánh đầu cận thành dũng mãnh từ quả đá bên góc trái. Đến phút 53, Caion chọn vị trí chính xác đánh đầu lái bóng vào góc xa từ quả đá bên góc phải.

Cú hattrick này giúp Caion có tám bàn tại V-League 2023 cho Hà Nội FC, bằng Văn Quyết.

Trước đó, Caion từng lập hat-trick ở trận Hà Nội FC thắng Bình Định 4-2 ở vòng 1 giai đoạn II. Anh trở thành cầu thủ đầu tiên lập hai hat-trick tại V-League 2023. Giải ghi nhận ba cầu thủ khác lập một hat-trick là Tsoumou Fred và Jhon Cley của Công an Hà Nội (CAHN), Rafaelson của Bình Định.

Thanh Hóa ghi bàn danh dự nhờ công Bruno Cunha với pha độc diễn ở phút 68. Đến phút 79, Lê Quốc Phương dứt điểm trúng cột dọc Hà Nội FC là pha tấn công đáng chú ý cuối cùng.

Ở phút bù, trận đấu bị gián đoạn khi Doãn Ngọc Tân va chạm mạnh với Lê Văn Xuân của Hà Nội FC dẫn đến chấn thương ở vòng đầu. Văn Xuân phải băng đầu, trong khi Ngọc Tân mất hơn ba phút mới tỉnh táo trở lại trước khi đội cáng khiêng ra sân.

Đội hình xuất phát

Thanh Hóa: Thanh Diệp, Trương Thanh Nam, Trịnh Văn Lợi, Đoàn Ngọc Hà, Doãn Ngọc Tân, Minh Tùng, Lê Phạm Thành Long, Thái Sơn, Lâm Ti Phông, Hoàng Thái Bình, Bruno Cunha

Hà Nội FC: Bùi Tấn Trường, Đỗ Duy Mạnh, Thành Chung, Bùi Hoàng Việt Anh, Văn Trường, Phạm Tuấn Hải, Đỗ Hùng Dũng, Văn Quyết, Jevtovic Milan, Murzaev Mirlan, Herlison Caion.

Hiếu Lương