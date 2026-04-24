Hà Nội FC hạ Ninh Bình để áp sát top 3 V-League

Ninh BìnhChiến thắng 3-2 trên sân Ninh Bình tại vòng 20 giúp Hà Nội FC thu hẹp cách biệt với đối thủ xuống một điểm trên bảng thứ bậc V-League 2025-2026.

Trước vòng 20, Hà Nội FC sở hữu thành tích không tốt trước top ba, gồm Công an Hà Nội, Thể Công và Ninh Bình, khi thua 6 và hòa một từ đầu mùa này. Cuộc đấu Ninh Bình càng trở nên khó khăn khi Hà Nội FC phải làm khách, lại vắng trung vệ trụ cột Nguyễn Thành Chung vì án treo giò. Đối thủ cũng đang đà hưng phấn khi thắng liền ba trận.

Tuy nhiên, Hà Nội trình diễn lối chơi hợp lý và lỳ lợm trong phòng ngự. Đặc biệt, sự tỏa sáng của các cựu binh đã giúp đoàn quân của HLV Harry Kewell rời sân khách với 3 điểm trọn vẹn.

Tiền vệ Hà Nội FC Đỗ Hùng Dũng (trái) mừng bàn mở tỷ số trong trận thắng Ninh Bình 3-2 tại vòng 20 V-League 2025-2026, trên sân Ninh Bình ngày 24/4/2026. Ảnh: Hà Nội FC

Phút thứ 4, Đỗ Hùng Dũng sút chân phải ở sát vòng bán nguyệt trước vòng cấm. Bóng găm vào góc thấp trái đánh bại Đặng Văn Lâm. Đây là bàn thứ hai của cựu đội trưởng tuyển Việt Nam tại V-League mùa này, và tất cả đều là sút xa. Chín phút sau, tỷ số suýt nhân đôi khi cú đệm bóng chân trái của Phạm Xuân Mạnh đưa bóng dội xà ngang.

Khi thế trận đang thuận lợi, Hà Nội chịu tổn thất khi trung vệ Đỗ Duy Mạnh phải rời sân vì chấn thương ở phút 32. Nhưng người đóng thế Nguyễn Anh Tiệp lại đem đến bất ngờ ở phút bù thứ nhất sau pha phối hợp đá phạt góc bài bản. Đỗ Hoàng Hên treo bóng đến cột xa cho Phạm Xuân Mạnh đánh đầu. Hàng thủ chủ nhà kèm người lúng túng, để Anh Tiệp băng vào đánh đầu cận thành ghi bàn đầu tiên sau 3 trận ở V-League. Sau đó, trung vệ sinh năm 2006 ăn mừng trong vòng tay và những tiếng vỗ tay của các đàn anh.

Trung vệ 20 tuổi Nguyễn Anh Tiệp (thứ hai từ trái sang) ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 trong trận thắng Ninh Bình 3-2 tại vòng 20 V-League 2025-2026. Ảnh: Hà Nội FC

Đến phút 58, đội khách có bàn thứ ba từ phản công nhanh. Hoàng Hên bật tường với David Fisher ở cánh trái, rồi bứt tốc đến sát vòng cấm trước khi căng ngang. Nguyễn Văn Quyết đệm bóng chạm mép dưới xà ngang đập đất. Nỗ lực đấm bóng đi xa của Đặng Văn Lâm là quá muộn, khi trọng tài Nguyễn Viết Duẩn chỉ tay về điểm giao bóng, rồi chứng kiến Văn Quyết ăn mừng đầy cuồng nhiệt trước khán đài A.

Trái ngược với Hà Nội, Ninh Bình tấn công rời rạc, nhưng có hai bàn từ những khoảnh khắc cá nhân. Hai phút sau bàn thua thứ hai, Trương Tiến Anh ném biên mạnh vào vòng cấm tạo ra sự hỗn loạn, trước khi Geovane Magno nhanh chân sút chân phải rút ngắn tỷ số. Trong khi đó, bàn thứ hai là cú sút phạt đập hàng rào đổi hướng của Nguyễn Quốc Việt ở phút 61.

Đến phút 69, Ninh Bình chơi tất tay khi tung Nguyễn Hoàng Đức vào sân dù đội trưởng chưa đạt thể trạng tốt nhất. Sức ép được gia tăng trong 15 phút cuối, nhưng đổi lại là những khoảnh khắc nuối tiếc khi Fred Friday hai lần việt vị trước khi đối mặt thủ môn. Còn ở phút bù thứ ba, cú đánh đầu của Friday bị Anh Tiệp từ chối trước vạch vôi.

Chiến thắng 3-2 giúp Hà Nội FC có 36 điểm, và chỉ còn kém Ninh Bình một điểm. Đội bóng thủ đô có cơ hội chiếm vị trí ở vòng 21, khi gặp đội cuối bảng Đà Nẵng, còn Ninh Bình phải làm khách trước Thể Công.

Hà Nội FC có mặt tại V-League từ năm 2009, và không nằm ngoài top 3 kể từ mùa giải 2010 đến nay.

Đội hình xuất phát

Ninh Bình: Đặng Văn Lâm, Patrick Marcelino, Đỗ Thanh Thịnh, Dụng Quang Nho, Trương Tiến Anh, Đức Chiến, Trọng Long, Trần Thành Trung, Geovane Magno, Phạm Gia Hưng, Fred Friday

Hà Nội: Quan Văn Chuẩn, Đỗ Duy Mạnh, Phạm Xuân Mạnh, Adriel Tadeu, Đậu Văn Toàn, Đỗ Hoàng Hên, Hai Long, Đỗ Hùng Dũng, Vũ Đình Hai, David Fisher, Văn Quyết.

Hiếu Lương