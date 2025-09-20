Hà Nội FC chưa biết thắng sau khi thay HLV

Hà NộiHà Nội FC hòa Thể Công 1-1 khi phung phí nhiều cơ hội trong cuộc tái ngộ ở vòng 4 V-League 2025-2026, tối 20/9.

Ngày 14/9, Hà Nội FC thua Thể Công 0-1 và bị loại từ vòng một Cup Quốc gia. Thất bại ấy khiến HLV Makoto Teguramori mất việc, cùng một loạt sự thay đổi ở các vị trí giám đốc CLB. Giám đốc kỹ thuật Yusuke Adachi được lựa chọn làm HLV tạm quyền, trong khi chờ CLB tìm người mới thay thế.

Trận đấu đầu tiên của chuyên gia Nhật Bản là tái ngộ Thể Công ở vòng 4 trên sân Hàng Đẫy. Đội chỉ có một thay đổi so với Cup Quốc gia, là vị trí hậu vệ phải của Phạm Xuân Mạnh thế chỗ Trần Văn Thắng.

Hà Nội FC (áo tím) hòa Thể Công 1-1 ở vòng 4 V-League 2025-2026, trên sân Hàng Đẫy, Hà Nội, ngày 20/9/2025. Ảnh: Hoàng Huynh

Cũng như một tuần trước, Hà Nội FC nhập cuộc khí thế và tạo ra cơ hội nguy hiểm đầu tiên. Phút thứ 10, Fernando vượt qua Phan Tuấn Tài ở biên phải, rồi dứt điểm đập người đối phương. Bóng bật đến đúng tầm vị trí Văn Quyết vô-lê trước vòng 5m50 nhưng bị Văn Việt dùng chân cản phá.

Sau đó, trận đấu chứng kiến nhiều pha bóng quyết liệt, với hai thẻ vàng cho Thể Công. Tuy nhiên, đôi bên thiếu đi những pha tấn công sắc nét.

Đột biến đến ở phút 36 từ Nguyễn Văn Quyết. Đội trưởng Hà Nội tâng bóng rồi xoay người vượt qua Khuất Văn Khang ở giữa sân, rồi đẩy một nhịp bứt tốc. Anh chọc khe cho Phạm Tuấn Hải mở tốc vào vòng cấm trước khi bấm bóng quan thủ môn Văn Việt mở tỷ số.

Trong 10 phút cuối bao gồm bù giờ, Hà Nội bỏ lỡ ba cơ hội. Phút 40, Hai Long bứt tốc biên phải ngoặt bóng vào trong lừa Tuấn Tài rồi chuyền cho Tuấn Hải. Tiền đạo sinh năm 1998 thay vì thả xuống cho Fernando lại cố ngoặt vào trong dứt điểm bị ngăn chặn. Đến phút bù thứ tư ở đáy biên phải, Văn Quyết giật gót kỹ thuật cho Hai Long khống chế dứt điểm chân trái vọt xà. Một phút sau, Hà Nội đập nhả 10 lần ở biên phải trước khi Văn Quyết phất sang cánh đối diện. Không gian rất thoáng nhưng Tuấn Hải lại sút chệch cột gần.

Tiền đạo Hà Nội FC Phạm Tuấn Hải (áo tím) ghi bàn ở phút 36 trong trận hòa Thể Công 1-1 ở vòng 4 V-League 2025-2026, trên sân Hàng Đẫy, Hà Nội, ngày 20/9/2025. Ảnh: Hoàng Huynh

Sang hiệp hai, HLV Adachi rút Văn Quyết thay bằng Nguyễn Văn Trường. Hà Nội tạo ra tiếp nhiều cơ hội nhưng thiếu đi độ tĩnh như Văn Quyết, và cũng bất lực trước sự xuất sắc của thủ môn Văn Việt.

Phút 48, Hùng Dũng chọc khe vào vòng cấm chếch bên phải. Tuấn Hải căng ngang thuận lợi nhưng cú đệm cận thành của Fernando bị Văn Việt bay người dùng tay phải cản phá. Đến phút 59, Hai Long lừa qua cả Bùi Tiến Dũng và Tiến Anh nhưng không thắng được thủ môn người Nghệ An ở góc hẹp. Điều ấy cũng diễn ra tương tự với Fernando ở phút 67.

Trong khi đó, Thể Công chỉ cần một cơ hội rõ rệt để có được bàn thắng ở phsut 54. Văn Khang cầm bóng xộc thẳng trung lộ, đập nhả cho Lucao và Đinh Xuân Tiến trước khi nhận bóng trong vòng cấm. Tiền vệ sinh năm 2003 đặt lòng chân trái vào góc trái đánh bại Văn Hoàng.

Tiền vệ Thể Công Khuất Văn Khang ghi bàn ở phút 54 trong trận hòa Hà Nội FC 1-1 ở vòng 4 V-League 2025-2026, trên sân Hàng Đẫy, Hà Nội, ngày 20/9/2025. Ảnh: Hoàng Huynh

Ở 20 phút cuối, Hà Nội tung Lê Văn Xuân, Pierre Lamothe và Daniel Passira vào thay Fernando, Hai Long, Hùng Dũng. Họ có cơ hội nhưng không sửa được tính vội vàng.

Phút 75, Passira vô-lê trong vòng cấm vọt xà khiến Phạm Tuấn Hải không hài lòng khi đang đứng thoáng trước khung thành. Năm phút sau, tiền đạo Brazil tận dụng sai lầm của Tiến Dũng để vượt mặt rồi tâng bóng qua đầu Văn Việt nhưng chệch khung thành. Đến phút 85, Văn Trường không bị ai kèm trong vòng cấm nhưng thay vì cầm bóng lại vô-lê ngay phung phí cơ hội.

Không có thêm bất ngờ trong bốn phút bù buộc hai đội chia điểm. Hà Nội có trận thứ năm liên tiếp không thắng từ đầu mùa, với hai trận hòa ở V-League để đứng thứ 11. Trong khi đó, Thể Công đứng thứ ba với tám điểm.

Hai trận vòng 4 trước đó kết thúc cùng với kết quả hòa 2-2. Trên sân nhà, Thanh Hóa bị Hải Phòng dẫn 2-0 nhưng ngược dòng gỡ 2-2. Đoàn quân HLV Choi Won-kwon ngắt mạch ba trận thua liên tiếp. Ở trận còn lại tại Hưng Yên, Đà Nẵng hai lần dẫn trước nhưng đều bị chủ nhà PVF-CAND gỡ hòa.

Đội hình xuất phát

Hà Nội FC: Văn Hoàng, Đỗ Duy Mạnh, Thành Chung, Công Nhật, Phạm Xuân Mạnh, Đỗ Hùng Dũng, Hai Long, Maranhao, Văn Quyết, Phạm Tuấn Hải, Fernando

Thể Công: Văn Việt, Kyle Colonna, Bùi Tiến Dũng, Phan Tuấn Tài, Đinh Viết Tú, Trương Tiến Anh, Khuất Văn Khang, Wesley Nata, Hữu Thắng, Pedro Henrique, Lucao Vinicius.

Hiếu Lương