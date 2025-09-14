Hà Nội FC chìm sâu đầu mùa giải 2025-2026

Hà NộiHà Nội FC bị loại ngay từ vòng một Cup Quốc gia 2025-2026 sau khi thua Thể Công 0-1 vào tối 14/9, đồng thời vẫn chưa biết thắng từ đầu mùa.

* Ghi bàn: Pedro 79’

Hà Nội FC khởi đầu mùa này bằng hai trận thua và một hòa tại V-League. Vì vậy, trận gặp Thể Công ở vòng loại Cup Quốc gia là cơ hội lấy lại thể diện, và cũng có thể quyết định tương lai của HLV người Nhật Bản Makoto Teguramori.

Trên khán đài sân Hàng Đẫy, bầu Hiển cùng con trai là chủ tịch CLB Đỗ Vinh Quang chứng kiến đội nhà chơi khởi sắc. Ngay phút thứ hai, Đỗ Hùng Dũng vô-lê chân trái sát vòng cấm dội xà ngang. Một phút sau, Fernando cứa lòng chân trái ngoài vòng cấm chệch khung thành.

Pedro Henrique (áo đỏ) ghi bàn duy nhất giúp Thể Công hạ Hà Nội FC 1-0 ở vòng loại Cup Quốc gia 2025-2026, trên sân Hàng Đẫy, Hà Nội ngày 14/9/2025. Ảnh: Hoàng Huynh

Hà Nội chơi kiểm soát tốt, nhưng tốc độ và khả năng phối hợp của hàng công chưa trơn tru. Trong khi đó, Thể Công cũng có thời điểm cầm bóng nhiều nhưng tập trung duy trì hàng thủ vững chắc, chơi quyết liệt và tận dụng các pha cố định.

Phút 30, từ quả treo bóng biên phải, cựu trung vệ Hà Nội FC Kyle Colonna đánh đầu đập đất dội cột phải. Sau đó, Khuất Văn Khang đá hụt thành đường chuyền cho Pedro Henrique đánh đầu cận thành, nhưng trúng vị trí thủ môn Văn Hoàng đã chọn.

Sang hiệp hai, Hà Nội vẫn chơi lấn lướt. Phút 55, Fernando đảo chân lừa bóng trong vòng cấm biên trái, rồi sút ngay khiến thủ môn Văn Việt phải dùng những đầu ngón tay cản phá. Ba phút sau, Fernando ban bật với Đỗ Hùng Dũng, để Văn Quyết sút căng trong vòng cấm nhưng vẫn trúng Văn Việt. Đến phút 68, Hùng Dũng tranh chấp cướp bóng cho Hai Long xuống đáy biên căng ngang nhưng ngược hướng di chuyển toàn bộ đồng đội.

Trong khi đó, Thể Công chỉ cần một tình huống để kết liễu trận đấu ở phút 79. Từ đường chọc khe, Pedro bứt tốc vào vòng cấm trước khi sút chân phải chéo góc. Văn Hoàng đổ người chạm tay vào bóng cũng không thể ngăn bàn thua. Hà Nội FC chết lặng, còn Pedro cởi áo ăn mừng cuồng nhiệt cùng người hâm mộ ở khán đài B.

Đỗ Duy Mạnh thất vọng khi Hà Nội FC thua Thể Công 0-1 ở vòng loại Cup Quốc gia 2025-2026, trên sân Hàng Đẫy, Hà Nội ngày 14/9/2025. Ảnh: Hoàng Huynh

HLV Makoto dùng hết quyền thay người hy vọng lật ngược, với Daniel Passira, Lê Xuân Tú, Nguyễn Văn Trường vào sân. Đội có những pha phối hợp tốt từ phút 90, nhưng Passira rồi Phạm Tuấn Hải đều sút chệch khung thành.

Khi tiếng còi hết trận vang lên, các thành viên Hà Nội cúi đầu và lộ sự thất vọng. Thất bại tối thiểu khiến Hà Nội FC hết cơ hội đoạt Cup Quốc gia mùa thứ tư liên tiếp, và chỉ còn mục tiêu V-League trong đợt kỷ niệm 20 năm thành lập CLB.

Hà Nội chìm sâu, còn Thể Công tiếp tục bay cao dưới thời HLV Velizar Popov. Đội đã bất bại ở bốn trận, và sẽ tiếp tục đối mặt thách thức lớn ở vòng 1/8 Cup Quốc gia mang tên Công an Hà Nội.

Cuối tuần sau, Hà Nội FC tiếp tục tái ngộ Thể Công ở vòng 4 V-League 2025-2026.

Hôm nay 14/9 cũng chứng kiến bốn trận đấu khác của vòng loại Cup Quốc gia. Đại học Văn Hiến và Quảng Ninh cùng thua Bắc Ninh và Hà Tĩnh 0-1. Đà Nẵng thắng Thanh niên TP HCM 2-0. Trong khi đó, Trần Minh Vương tỏa sáng giúp đội hạng Nhất Đồng Nai hạ đội V-League Becamex TP HCM 3-1.

Đội hình xuất phát

Thể Công: Văn Việt, Bùi Tiến Dũng, Kyle Colonna, Đinh Viết Tú, Phan Tuấn Tài, Trương Tiến Anh, Hữu Thắng, Wesley Nata, Khuất Văn Khang, Pedro Henrique, Lucao Vinicius

Hà Nội FC: Văn Hoàng, Đỗ Duy Mạnh, Thành Chung, Công Nhật, Trần Văn Thắng, Hai Long, Đỗ Hùng Dũng, Maranhao, Phạm Tuấn Hải, Văn Quyết, Fernando.