Hà Nội duyệt quy hoạch chi tiết bãi đỗ xe, trung tâm thương mại Hoàng Mai Giáp Bát

Hà Nội duyệt quy hoạch tỷ lệ 1/500 bãi đỗ xe, trung tâm thương mại Hoàng Mai Giáp Bát hơn 8 ha, nơi Aeon Mall từng muốn thực hiện dự án.

Theo quyết định của UBND TP Hà Nội, khu vực lập quy hoạch dự án thuộc phường Định Công, phía Bắc giáp hồ Đầm Đỗ, phía Nam và Tây đều giáp đường quy hoạch có mặt cắt 24 m. Vị trí này gần với nhà ga và bến xe Giáp Bát trên đường Giải Phóng.

Khu đất nghiên cứu lập quy hoạch có diện tích hơn 8 ha, trong đó khoảng 1,97 ha làm đường giao thông và 6,06 ha đất lập dự án. Quy hoạch chi tiết nhằm hình thành mô hình xây dựng bãi đỗ xe kết hợp chức năng trung tâm thương mại, văn phòng và nhà kho hiện đại.

Hà Nội giao UBND phường Định Công chủ trì, phối hợp với Công ty cổ phần Xuân Nam Việt, Công ty TNHH Cơ khí chế tạo và Dịch vụ tổng hợp 27-7 cùng Sở Quy hoạch - Kiến trúc công bố công khai đồ án quy hoạch chi tiết.

Trước đây, Aeon Mall Việt Nam từng đề xuất cùng Xuân Nam Việt, Cơ khí chế tạo và dịch vụ tổng hợp 27-7 thực hiện dự án này từ năm 2019. Tập đoàn Nhật Bản dự kiến đầu tư khoảng 280 triệu USD để biến dự án này thành trung tâm thương mại thứ ba của họ tại Thủ đô sau Long Biên và Hà Đông.

Đến đầu năm 2024, thông tin về dự án Hoàng Mai không còn nằm trong kế hoạch phát triển các trung tâm thương mại ở Việt Nam của Aeon Mall. Tại báo cáo tài chính cùng năm đó, họ ghi nhận lỗ hơn 1,1 tỷ yen, tương đương 188 tỷ đồng vì huỷ dự án Aeon Mall Hoàng Mai.

Trong khi đó, sau khi tập đoàn hàng đầu Nhật Bản rút lui, Công ty cổ phần Thương mại và dịch vụ quốc tế Thiso (Thiso) nhận chuyển nhượng 99,98% vốn điều lệ của Công ty 27-7. Thiso là đơn vị thành viên Thaco, phụ trách hoạt động về trung tâm thương mại, bán lẻ trong tập đoàn của tỷ phú Trần Bá Dương.

Hiện tại, người đại diện pháp luật của Công ty 27-7 là ông Nguyễn Quốc Trung. Ông cũng là đại diện tại một số doanh nghiệp trong hệ sinh thái của Thaco như Đầu tư Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp và đô thị Chu Lai Trường Hải, Đầu tư Phát triển Khu Công nghiệp Thadico - Bình Dương...

