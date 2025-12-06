Hà Nội dừng hoạt động khu đô thị treo gần 2 thập kỷ ở phía tây

Khu đô thị Ngọc Liệp - Đồng Trúc do Công ty Posco E&C nghiên cứu lập quy hoạch bị "khai tử" sau gần 2 thập kỷ.

UBND TP Hà Nội vừa chấm dứt hiệu lực hai văn bản giao Công ty Posco E&C lập quy hoạch chi tiết và lập dự án đầu tư Khu đô thị Ngọc Liệp - Đồng Trúc (khu số 9).

Lý do chấm dứt là Công ty Posco E&C không triển khai các thủ tục đầu tư kể từ khi được giao nhiệm vụ lập quy hoạch, lập dự án. Dự án không đáp ứng điều kiện chuyển tiếp theo Luật Đầu tư 2020 và các nghị định hướng dẫn. Cùng đó, quyết định giao nhiệm vụ lập quy hoạch từ 2008 không còn phù hợp với pháp luật về quy hoạch hiện hành.

UBND thành phố giao UBND xã Kiều Phú và các sở liên quan quản lý khu đất trên sau khi chấm dứt hiệu lực các văn bản. Sở Tài chính thông tin cho Công ty Posco E&C về định hướng ưu tiên thu hút đầu tư của thành phố.

Khu đô thị Ngọc Liệp - Đồng Trúc được UBND tỉnh Hà Tây cũ giao cho Công ty Posco E&C nghiên cứu lập quy hoạch từ giai đoạn 2007–2008. Dự án được kỳ vọng trở thành một trong những khu đô thị quy mô lớn tại phía tây Thủ đô.

Quy mô dự án khoảng 270 ha thuộc địa bàn huyện Quốc Oai và Thạch Thất (nay là xã Kiều Phú). Tổng mức đầu tư khoảng 1.250 tỷ đồng, định hướng trở thành khu đô thị mới, hiện đại với các phân khu nhà ở, dịch vụ và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

Được thành lập năm 1994, Posco E&C là tập đoàn xây dựng tổng hợp hàng đầu Hàn Quốc. Từ kinh nghiệm xây dựng tổ hợp nhà máy sản xuất thép, doanh nghiệp mở rộng sang các lĩnh vực xây dựng hạ tầng, phát triển đô thị. Tại Việt Nam, Posco E&C được biết đến là nhà thầu chính thi công cao ốc Diamond Plaza ở TP HCM.

Ngọc Diễm