Hà Nội dừng 82 dự án BT

Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội thông báo danh sách 82 dự án theo hợp đồng xây dựng – chuyển giao (BT) dừng triển khai.

Hai trong danh sách 82 dự án này đã được duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi, nhưng chưa ký hợp đồng gồm: cải tạo, nâng cấp đường 70 đoạn Hà Đông - Văn Điển dài 7,5 km do liên danh các công ty (Đầu tư Văn Phú - Invest - Đầu tư Văn Phú CIC - Đầu tư Văn Phú số 1 - Tập đoàn Phú Mỹ - An Quý Hưng) thực hiện; và quốc lộ 6 đoạn Ba La - Xuân Mai dài 23,1 km do liên danh Công ty cổ phần Sông Đà - Tổng công ty Phát triển Hạ tầng Đô thị - Công ty cổ phần Thương mại Ngôi Nhà Mới - Công ty cổ phần Đại An thực hiện.

Danh mục các dự án chưa được duyệt chủ trương đầu tư chiếm số lượng nhiều nhất, với 69 dự án. Trong đó, nhiều dự án có chủ đầu tư là tên tuổi lớn trong ngành bất động sản.

Đơn cử, Geleximco có dự án vành đai 2,5, đoạn từ khu đô thị mới Dịch Vọng - Dương Đình Nghệ.

Công ty cổ phần tập đoàn T&T với các dự án: vành đai 3,5 đoạn cầu Thượng Cát đến Quốc lộ 5 kéo dài; vành đai 4 đoạn cao tốc Hà Nội - Lào Cai đến Quốc lộ 32; đoạn từ Quốc lộ 32 đến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ; xây dựng tuyến đường từ Thành cổ Sơn Tây tới phía Bắc Đền Và.

Him Lam với dự án cầu Trần Hưng Đạo qua Sông Hồng; Bitexco có dự án đường 70 đoạn từ Văn Điển đến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (đường nối Quốc lộ 1A cũ và đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ)...

11 dự án còn lại thuộc nhóm được duyệt chủ trương đầu tư và đang làm báo cáo nghiên cứu khả thi. Đơn cử, dự án đường 70, đoạn từ Nhổn đến Đại lộ Thăng Long - Hà Đông do Công ty cổ phần bất động sản Thái An làm chủ đầu tư; dự án Vành đai 3,5 đoạn từ cầu Thượng Cát đến Quốc lộ 32 và nút giao giữa đường vành đai 3,5 với Đại lộ Thăng Long của Him Lam; dự án đầu tư xây dựng tuyến đường nối từ đường 70B thôn Tự Khoát đến đường liên thôn thuộc thôn Phương Nhị và đường nối từ đường gom phía Tây đường cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ với Quốc lộ 1A do của Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Hòa Bình...

Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết, nguyên nhân dừng triển khai các dự án này là theo quy định của Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), hiệu lực từ 1/1/2021: Các dự án áp dụng loại hợp đồng BT dừng triển khai dự án mới, dừng dự án chưa phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu. BT là một trong số các hình thức hợp đồng của đối tác công tư.

Theo cơ quan này, năm 2020, lãnh đạo Hà Nội đã rà soát các dự án đầu tư theo hình thức PPP trên địa bàn. Với các dự án chưa giao nhà đầu tư (kể cả dự án đã được Thủ tướng cho phép lựa chọn nhà đầu tư), các doanh nghiệp liên quan được thông báo dừng chuẩn bị đầu tư.

Năm 2021, Ban cán sự Đảng UBND thành phố đã báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy việc triển khai các dự án PPP và chuyển đổi một số dự án sang hình thức đầu tư công. Sở Kế hoạch và Đầu tư được giao chủ trì rà soát, thông báo cho các nhà đầu tư dừng từng dự án cụ thể, đề xuất UBND thành phố xem xét, chuyển đổi sang hình thức đầu tư công với những dự án cần thiết, cấp bách.

