Hà Nội dự kiến triển khai hai siêu dự án gần 1,8 triệu tỷ đồng

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội thông qua chủ trương đầu tư Khu đô thị thể thao Olympic phía Nam và Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, với tổng mức đầu tư sơ bộ gần 1,8 triệu tỷ đồng.

Sáng 13/12, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội thống nhất chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Khu đô thị thể thao Olympic tại phía Nam thành phố và Dự án đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. HĐND thành phố sẽ xem xét thông qua chủ trương đầu tư tại kỳ họp chuyên đề đang diễn ra.

Khu đô thị thể thao Olympic được định hướng phát triển thành quần thể đô thị - thể thao hiện đại, đồng bộ, đủ điều kiện để Hà Nội đăng cai các sự kiện thể thao lớn tầm khu vực và quốc tế như Đại hội Thể thao châu Á, Thế vận hội Olympic. Dự án đồng thời góp phần khớp nối hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, tạo không gian kiến trúc - cảnh quan cho khu vực phía Nam thành phố.

Vị trí, quy mô nghiên cứu Khu đô thị thể thao Olympic.

Dự án được triển khai trên địa bàn 11 xã gồm Đại Thanh, Ngọc Hồi, Nam Phù, Thường Tín, Hồng Vân, Chương Dương, Thượng Phúc, Bình Minh, Tam Hưng, Thanh Oai, Dân Hòa. Tổng diện tích dự án hơn 9.170 ha, chia thành 4 phân khu chức năng A, B, C, D.

Trong đó, các phân khu được định hướng phát triển đô thị thể thao, đô thị dịch vụ gắn với khu liên hợp thể thao và sân vận động đạt chuẩn quốc tế, hình thành trung tâm thể thao - dịch vụ quy mô lớn của Thủ đô.

Tổng mức đầu tư sơ bộ của Khu đô thị thể thao Olympic khoảng 925.000 tỷ đồng, quy mô dân số dự kiến khoảng 751.000 người. Tiến độ đặt ra là hoàn thành khu liên hợp thể thao và sân vận động vào quý II/2030, hoàn thành toàn bộ dự án vào năm 2035.

Phối cảnh Khu đô thị thể thao Olympic (khu B).

Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng có quy mô khoảng 11.000 ha, trải dài từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, đi qua khu vực dọc sông Hồng trên địa bàn nhiều xã, phường của Hà Nội.

Theo phương án đầu tư, phía hữu ngạn sông Hồng đi qua 12 xã, phường gồm Ô Diên, Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Hồng Hà, Vĩnh Tuy, Vĩnh Hưng, Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Thanh Trì, Nam Phù, Hồng Vân. Phía tả ngạn sông Hồng đi qua 7 xã, phường gồm Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bồ Đề, Long Biên, Bát Tràng.

Các hạng mục chính của dự án gồm trục đại lộ giao thông dài khoảng 80 km; hệ thống công viên cảnh quan, vui chơi giải trí quy mô khoảng 3.300 ha; khu vực giải phóng mặt bằng phục vụ tái thiết đô thị khoảng 2.100 ha. Dự án được tổ chức thành nhiều dự án thành phần tại tả ngạn, hữu ngạn sông Hồng, tuyến metro ngầm và các khu đô thị tái định cư.

Tổng mức đầu tư sơ bộ của Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng khoảng 855.000 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào năm 2030. Mục tiêu của dự án là hoàn thiện hạ tầng giao thông trục dọc sông Hồng, đồng thời hình thành không gian đô thị cảnh quan hai bên bờ sông, cải thiện môi trường sống và tạo động lực phát triển đô thị, dịch vụ.

Phối cảnh Đại lộ sông Hồng được liên danh nhà đầu tư đưa ra hồi tháng 11.

Theo Thành ủy Hà Nội, hội nghị thông qua chủ trương hai dự án diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng bộ thành phố đang triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ 18, các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị và ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, gắn với việc hoàn thiện thể chế và quy hoạch phát triển Thủ đô với tầm nhìn 100 năm.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc cho biết hai dự án có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của Thủ đô, vùng Đồng bằng sông Hồng và cả nước, hướng tới mục tiêu hình thành "Kỳ tích sông Hồng", đồng thời phục vụ mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 11% trở lên trong năm 2026 và giai đoạn 2026-2030.

Người đứng đầu Đảng bộ thành phố cho biết sau khi Bộ Chính trị thống nhất chủ trương, ngày 12/12, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 15 đã thông qua Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện các dự án lớn, quan trọng trên địa bàn Thủ đô, tạo cơ sở chính trị và pháp lý cho việc triển khai.

Nếu được cơ quan dân cử thành phố chấp thuận, các dự án dự kiến khởi công ngày 19/12 và đặt mục tiêu khánh thành vào dịp kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng, ngày 3/2/2030.

Võ Hải