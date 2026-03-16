Hà Nội dự kiến phát triển trung tâm tài chính ở Hoàn Kiếm, Nhật Tân

Thủ đô dự kiến hình thành trung tâm tài chính với hai hợp phần, trong đó có trung tâm tài chính Hoàn Kiếm tới năm 2030 và tại trục Nhật Tân - Nội Bài.

Thông tin này được nêu tại báo cáo thuyết minh Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm đang lấy ý kiến người dân. Hà Nội lựa chọn thương mại - dịch vụ là một trong ba ngành quan trọng để phát triển kinh tế Thủ đô cùng công nghiệp - xây dựng và nông nghiệp.

Tại lĩnh vực dịch vụ tài chính, Hà Nội đặt mục tiêu trở thành trung tâm tài chính quốc gia, hướng tới phát triển các dịch vụ tài chính mang tầm khu vực và quốc tế. Theo đó, trung tâm tài chính tại Hà Nội sẽ được hình thành với hai hợp phần.

Hợp phần thứ nhất là trung tâm tài chính Hoàn Kiếm và hệ sinh thái giao dịch hàng hóa cho trung tâm tài chính từ nay đến 2030. Cụ thể, phường Hoàn Kiếm sẽ là trung tâm của trung tâm tài chính Hà Nội.

Thành phố sẽ ưu tiên không gian, địa điểm phù hợp thu hút các tổ chức tài chính lớn tiếp tục đặt trụ sở chính tại khu vực này. Hiện tại, Hoàn Kiếm cũng là nơi đặt trụ sở của Ngân hàng Nhà nước, nhiều ngân hàng, công ty chứng khoán hàng đầu thị trường trong nước.

Cùng với đó, Hà Nội dự kiến phát triển Sàn giao dịch trung tâm tài chính Hà Nội thành Sàn giao dịch hàng hóa với hệ thống thông tin, kết nối đăng ký giao dịch được kiểm soát và cơ chế vận hành phù hợp.

Trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại phường Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ảnh: Giang Huy

Từ sau 2030, trung tâm tài chính Thủ đô sẽ hình thành hợp phần thứ hai tại phía bắc ở trục Nhật Tân - Nội Bài cùng hệ sinh thái giao dịch hàng hóa quốc tế. Khu vực này được đánh giá là địa điểm thuận lợi cho kết nối giao thông, cũng như có thể quy tụ trụ sở của các tổ chức tài chính, tập đoàn quốc tế. Trung tâm tài chính phía bắc Thủ đô dự kiến có hệ thống hạ tầng vận hành quản lý thông minh, công ước thương mại cung cấp toàn bộ dịch vụ tài chính nền tảng số.

Tại cuộc làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội giữa năm ngoái, Tổng Bí thư Tô Lâm cũng yêu cầu Thủ đô định vị thu nhập người dân Hà Nội so với khu vực vào năm 2035-2045 và phát triển khu công nghệ cao, trung tâm tài chính hài hòa với Hồ Gươm, phố cổ.

Trong Quy hoạch tổng thể tầm nhìn 100 năm, thành phố Hà Nội đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 11% mỗi năm từ nay đến 2030. Qua đó, GRDP của Hà Nội có thể đạt 113 tỷ USD vào 2030 và GRDP bình quân đầu người hơn 12.000 USD.

Thủ đô dự kiến duy trì tốc độ tăng trưởng GRDP hai con số này đến 2045. Quy mô GRDP có thể lần lượt đạt 200 tỷ USD, 640 tỷ USD vào các năm 2035 và 2045. Tương ứng với đó, GRDP bình quân đầu người có thể đạt 18.800 USD và 42.000 USD. Đến năm 2065, Hà Nội dự kiến GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 92.000 USD.

Anh Tú