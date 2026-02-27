Hà Nội dự kiến hỗ trợ đào tạo 1.000 tiến sĩ

Để hoàn thành mục tiêu phát triển nguồn nhân lực tinh hoa, thành phố đang xây dựng chính sách hỗ trợ đào tạo 1.000 nghiên cứu sinh giai đoạn 2026-2030.

Ngày 26/2, UBND TP Hà Nội bắt đầu lấy ý kiến về Dự thảo Quy định chính sách hỗ trợ đào tạo nghiên cứu sinh của thành phố, trong đó đưa ra các tiêu chuẩn, quy trình xét chọn nghiên cứu sinh và mức hỗ trợ.

Hàng loạt chế độ hỗ trợ

Ngoài học bổng 15 triệu đồng/tháng, nghiên cứu sinh sẽ được hỗ trợ hoạt động nghiên cứu như chi phí xuất bản phẩm, tham dự hội nghị, hội thảo khoa học trong nước theo thực tế, tối đa không quá 50 triệu đồng/năm.

Nghiên cứu sinh có kết quả nghiên cứu được công bố trong quá trình đào tạo tiến sĩ liên quan trực tiếp đến chương trình nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo của thành phố, bài toán lớn, dữ liệu, mô hình, chính sách hoặc không gian phát triển của TP Hà Nội được hưởng các khoản hỗ trợ thêm.

Cụ thể, thành phố hỗ trợ 100% phí công bố kết quả nghiên cứu trên tạp chí khoa học và công nghệ uy tín quốc tế thuộc danh mục các tạp chí khoa học của Web of Science với tư cách là tác giả chính hoặc tác giả liên hệ.

Nghiên cứu sinh có kết quả học tập đáp ứng các quy định của cơ sở đào tạo, được mời đi tham dự hội nghị, hội thảo quốc tế uy tín hoặc đi thực tập ngắn hạn (không quá 180 ngày) ở nước ngoài tại các cơ sở đào tạo nằm trong Top 200 Bảng xếp hạng đại học uy tín được ngân sách nhà nước hỗ trợ chi phí, áp dụng mức chi theo Thông tư số 140/202 của Bộ Tài chính. Mức hỗ trợ tối đa không quá 50 triệu đồng/năm.

TP Hà Nội dự kiến hỗ trợ nghiên cứu sinh thực tập, nghiên cứu ở nước ngoài tại các cơ sở đào tạo nằm trong Top 200 Bảng xếp hạng đại học uy tín (không quá 9 tháng), áp dụng các mức hỗ trợ theo Thông tư số 30/2022 của Bộ Tài chính.

Nghiên cứu sinh được cấp bằng độc quyền sáng chế tại Việt Nam được hỗ trợ 15 lần mức lương tối thiểu vùng I; nếu được cấp bằng độc quyền sáng chế tại Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc hoặc châu Âu được hỗ trợ 30 lần mức lương tối thiểu vùng I (mức lương tối thiểu vùng hiện nay là trên 5,3 triệu đồng/tháng).

Thời gian được hưởng kinh phí hỗ trợ không vượt quá 4 năm. Trường hợp phải kéo dài thời gian đào tạo, nghiên cứu sinh tự đảm bảo các chi phí.

Trường hợp nghiên cứu sinh hoàn thành sớm chương trình đào tạo tiến sĩ từ 6 tháng trở lên thì được cấp một lần toàn bộ phần học bổng đào tạo của số tháng còn lại chưa nhận nhân với 1,5 lần.

Hà Nội đã và đang thực hiện nhiều chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài trong đó có việc tổ chức Vinh danh Thủ khoa xuất sắc hàng năm. Ảnh: Hoàng Phong

Tiêu chuẩn tuyển chọn nghiên cứu sinh

Dự thảo đưa ra các tiêu chuẩn tuyển chọn nghiên cứu sinh để nhận kinh phí hỗ trợ gồm: công dân Việt Nam, tuổi không quá 47 tính đến năm tham gia tuyển chọn, có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, đủ sức khỏe để đi học; đáp ứng điều kiện tuyển sinh của chương trình đào tạo; chưa nhận hoặc chưa cam kết nhận học bổng toàn phần từ ngân sách Nhà nước hoặc từ các nguồn kinh phí khác cho việc học tập, nghiên cứu ở trình độ dự tuyển tính đến thời điểm được tuyển chọn.

Ngoài ra, nội dung nghiên cứu phải gắn với các bài toán điểm nghẽn, bài toán lớn cụ thể, các chương trình nghiên cứu được công bố theo các quyết định của UBND thành phố hoặc Sở Khoa học và Công nghệ, có văn bản của một đơn vị của thành phố hoặc doanh nghiệp trên địa bàn cam kết tiếp nhận, sử dụng kết quả nghiên cứu, hoặc có thư cam kết đồng hướng dẫn của một giáo sư là giảng viên cơ hữu tại cơ sở đào tạo quốc tế thuộc Top 200 Bảng xếp hạng đại học uy tín.

Những nghiên cứu sinh được hỗ trợ cần đạt tiêu chuẩn đầu ra về công bố khoa học, đối với lĩnh vực khoa học tự nhiên, kỹ thuật và công nghệ: Có ít nhất hai bài báo được đăng trên các tạp chí quốc tế uy tín thuộc danh mục Q1 hoặc Q2 (theo xếp hạng Scopus/Web of Science). Trong đó, ít nhất một bài nghiên cứu sinh phải là tác giả chính (First Author hoặc Corresponding Author).

Đối với lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, dự thảo đề ra yêu cầu có ít nhất một bài báo được đăng trên các tạp chí quốc tế uy tín thuộc danh mục Q1 hoặc Q2 (theo xếp hạng Scopus/Web of Science), hoặc xuất bản một chương sách tại các nhà xuất bản quốc tế uy tín; báo cáo ít nhất hai lần/năm tại hội thảo chuyên đề chia sẻ kết quả nghiên cứu tại đơn vị công tác; hoặc tại hội nghị, hội thảo do thành phố tổ chức để chuyển giao tri thức; hoặc tại hội thảo khoa học trong và ngoài nước.

Ngoài ra, nghiên cứu sinh phải có kết quả nghiên cứu đạt tiêu chuẩn về tính ứng dụng thực tiễn; trình độ ngoại ngữ tương đương bậc 5/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam tại thời điểm bảo vệ luận án; hoàn thành chương trình đào tạo và được cấp bằng tiến sĩ trong thời gian quy định của cơ sở đào tạo (không quá 4 năm).

Dự kiến các trường hợp bị chấm dứt hỗ trợ

Dự thảo nghị quyết của HĐND thành phố cũng xây dựng quy định việc chấm dứt hỗ trợ và đền bù kinh phí. Trong đó quy định các trường hợp phải chấm dứt hỗ trợ, không phải đền bù kinh phí hỗ trợ gồm: Nghiên cứu sinh không thể tiếp tục tham gia chương trình đào tạo do sức khỏe (tai nạn, ốm, tử vong có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền); được cơ sở đào tạo đánh giá không có khả năng hoàn thành chương trình đào tạo tiến sĩ trong đợt đánh giá định kỳ; không hoàn thành chương trình đào tạo tiến sĩ trong thời gian quy định; thay đổi định hướng nghiên cứu không còn liên quan trực tiếp đến bài toán lớn, dữ liệu, mô hình, chính sách hoặc không gian phát triển của thành phố.

Theo tờ trình của UBND thành phố, Hà Nội tập trung khoảng 70% tổ chức khoa học và công nghệ, trường đại học, viện nghiên cứu lớn của cả nước, với hơn 60% nhà khoa học của cả nước sinh sống, làm việc. Tuy nhiên, số lượng chuyên gia đầu ngành đạt trình độ quốc tế ở một số ngành công nghệ chiến lược còn hạn chế, thiếu hụt đội ngũ kế cận trong một số lĩnh vực.

Đặc biệt, tỷ lệ chuyên gia, nhà khoa học có năng lực để trở thành tổng công trình sư, kiến trúc sư trưởng trong một số ngành, lĩnh vực quan trọng, vừa có năng lực chuyên môn sâu, vừa có tầm nhìn và khả năng hoạch định ở tầm vĩ mô, chiến lược để giải quyết các vấn đề phức tạp, điểm nghẽn trong phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô nói riêng, của đất nước còn thiếu so với nhu cầu.

Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn, Ban Chỉ đạo 57 Thành ủy đã ban hành Kế hoạch hành động số 20 ngày 19/1/2026 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn năm 2026, trong đó đặt mục tiêu phát triển nguồn nhân lực tinh hoa cho thành phố, bao gồm nhiệm vụ đào tạo 1.000 nghiên cứu sinh trong giai đoạn 2026-2030 gắn với các bài toán lớn, điểm nghẽn lớn của Thủ đô.

Để thực hiện mục tiêu, thành phố xây dựng và trình HĐND thành phố xem xét thông qua Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đào tạo nghiên cứu sinh. UBND thành phố cho rằng nghị quyết được ban hành sẽ là bước đi chiến lược, đón đầu và cần thiết, sẽ giúp cho thành phố chuyển dịch mô hình phát triển từ số lượng sang chất lượng, đảm bảo vị thế Thủ đô là trung tâm trí thức của cả nước.

Võ Hải