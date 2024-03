Hà Nội dự kiến có thêm loạt dự án nhà ở

Loạt dự án bất động sản của Him Lam, Khai Sơn, BIC... vừa được Hà Nội đưa vào kế hoạch sử dụng đất năm nay tại quận Long Biên.

Trong kế hoạch sử dụng đất 2024 vừa được duyệt, quận Long Biên có 171 dự án có nhu cầu sử dụng đất với tổng diện tích hơn 770 ha. Trong đó, dự án nhà ở có quy mô lớn nhất là Khu đô thị mới Long Biên gần 142 ha tại các phường Long Biên, Thạch Bàn, Cự Khối. Dự án này được trình chấp thuận chủ trương đầu tư vào cuối tháng 11/2023.

Trong danh sách đăng ký mới năm nay, nhiều doanh nghiệp bất động sản đã đề xuất đầu tư một số dự án nhà ở. Ví dụ, Công ty cổ phần Him Lam đăng ký hai dự án gồm Nhà ở cao tầng để bán tại ô đất A4 Khu nhà ở Him Lam Thạch Bàn (0,3 ha) và Khu nhà ở cao tầng CT1 thuộc lô đất A6 và hạ tầng kỹ thuật tại Khu nhà ở Him Lam Thạch Bàn (1,5 ha).

Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Nhà Thăng Long - Việt Nam đăng ký hai dự án nhà ở cao tầng để bán tại ô đất CT8 thuộc phường Phúc Đồng (1,3 ha) và ô đất ký hiệu CT2 dọc đường 21m từ Quốc lộ 1B đến Khu đô thị Việt Hưng, phường Phúc Lợi (1,4 ha). Hai dự án này đã được chấp thuận nhà đầu tư từ tháng 9/2023.

Công ty cổ phần BIC Việt Nam đăng ký dự án Khu nhà ở Gia Quất, phường Thượng Thanh (1 ha). Dự án này được duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư vào tháng 3/2023, tiến độ hoàn thành vào quý IV/2024.

Dự án nhà ở cao tầng tại ô đất CT2 thuộc khu vực xây dựng hạ tầng kỹ thuật để đấu giá tại phường Long Biên cũng được Công ty TNHH Thương mại và xây dựng Delux Hà Nội đăng ký.

Ngoài ra, một số dự án bất động sản có kế hoạch sử dụng đất được chuyển tiếp từ năm 2023 như Khu nhà ở xã hội Thượng Thanh và đấu nối hạ tầng kỹ thuật phường Thượng Thanh (hơn 6 ha) của liên danh Công ty cổ phần Him Lam Thủ đô và Công ty cổ phần BIC Việt Nam. Hay dự án chức năng đô thị hai bên đường từ đê Ngọc Thụy đi Khu đô thị mới Thượng Thanh (gần 23 ha) của Công ty cổ phần Khai Sơn.

Vài năm gần đây, nhu cầu và giá bán chung cư tại quận Long Biên tăng nhanh do nguồn cung tại Hà Nội liên tục sụt giảm. Nếu như giai đoạn 2015-2017, các dự án bình dân chiếm lĩnh thị trường quận Long Biên với giá 13-17 triệu đồng mỗi m2 thì hiện nay, nhiều dự án mở bán mới có giá từ 40 triệu mỗi m2. Dữ liệu của kênh Batdongsan cho thấy biên độ tăng giá chung cư tại Hà Nội đạt trung bình 8%, còn tại Long Biên, giá chung cư đã tăng trung bình 15% một năm trong 5 năm qua.

