Hà Nội dự kiến bỏ chia khu vực tuyển sinh lớp 10 công lập

Học sinh thi lớp 10 được đăng ký ba trường THPT công lập bất kỳ, không còn dựa vào hộ khẩu và phân tuyến như các năm trước.

UBND TP Hà Nội ngày 10/3 công bố kế hoạch tuyển sinh đầu cấp dự kiến. Theo đó, thành phố bỏ chia tuyến tuyển sinh lớp 10 công lập. Học sinh chỉ cần cư trú tại Hà Nội, có thể đặt tối đa ba nguyện vọng bất kỳ. Việc này nhằm thực hiện chủ trương tuyển sinh phi địa giới hành chính, tăng cơ hội trúng tuyển cho học sinh và thúc đẩy giáo dục bình đẳng, công bằng.

Nhiều năm qua, Hà Nội chia 30 quận, huyện cũ thành 12 khu vực tuyển sinh lớp 10. Học sinh được đặt ba nguyện vọng: nếu chọn một, có thể đăng ký trường bất kỳ; nếu chọn hai hoặc ba, các nguyện vọng đầu phải nằm trong khu vực cư trú. Các nguyện vọng 2, 3 phải cao hơn điểm chuẩn nguyện vọng 1 ít nhất 1 và 2 điểm.

Sau khi cả nước bỏ cấp huyện, sắp xếp lại địa giới hành chính, phụ huynh thấp thỏm, không biết quy định mới sẽ ra sao, trong khi kỳ thi chỉ còn cách 3-4 tháng. Nhiều người cho rằng việc này quyết định cơ hội của con em.

Học sinh thi lớp 10 ở Hà Nội năm 2025. Ảnh: Tùng Đinh

Hiện, Hà Nội có khoảng 120 trường THPT công lập, hơn 100 trường tư thục, cùng một số loại hình khác (công lập tự chủ, công lập hiệp quản, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, trường quốc tế).

Kỳ thi vào lớp 10 của thành phố được coi là căng thẳng nhất cả nước, vì thường có hơn 100.000 thí sinh mỗi năm, khoảng 64% đỗ công lập, có năm chỉ 55%.

Thanh Hằng