Hà Nội đổi lịch nghỉ Tết Dương lịch cho học sinh

Hà NộiHọc sinh có thể nghỉ Tết dương lịch liền 4 ngày, thay vì chỉ một ngày như thông báo trước đó.

Thông báo điều chỉnh lịch nghỉ Tết dương lịch 2026 được Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đưa ra sáng 29/12.

Theo đó, những trường cố định nghỉ hai ngày cuối tuần sẽ được hoán đổi ngày làm việc để có kỳ nghỉ Tết dương kéo dài bốn ngày, từ 1/1 đến 4/1. Nhóm này chủ yếu là trường mầm non, tiểu học. Lịch học bù ngày 2/1 sẽ chuyển sang 10/1.

Nhóm vẫn có lịch học vào thứ bảy được chủ động sắp xếp lịch nghỉ phù hợp, căn cứ chương trình, kế hoạch của nhà trường.

Sở cho biết thay đổi này thực hiện theo kết luận của Chính phủ về lịch nghỉ Tết dương lịch, ban hành cuối tuần trước.

Học sinh trường Tiểu học Lê Văn Tám, Hà Nội, trải nghiệm hoạt động "Bánh chưng xanh - Tết an lành", tháng 2/2024. Ảnh: Website nhà trường

Với kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, Hà Nội đã chốt lịch nghỉ gồm 5 ngày theo quy định chung, bắt đầu từ ngày 16/2 (29 tháng Chạp) đến ngày 20/2/2026 (mùng 4 tháng Giêng). Vì trước và sau kỳ nghỉ Tết đều là cuối tuần, học sinh có thể nghỉ nhiều nhất 9 ngày, nếu không phải đi học sáng thứ bảy.

Sở yêu cầu các trường sắp xếp người trực, xử lý việc đột xuất; tăng cường tuyên truyền học sinh giữ gìn trật tự xã hội, chấp hành quy định về quản lý và sử dụng pháo...

Căn cứ điều kiện thực tế, các trường quan tâm, chăm lo đời sống của giáo viên, nhân viên và học sinh; tổ chức thăm hỏi gia đình thuộc diện chính sách; tiết kiệm, chống lãng phí trong dịp Tết.

Thanh Hằng