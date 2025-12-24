Hà Nội điều động, bổ nhiệm loạt cán bộ sở, ngành

Sáng 24/12, UBND thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ, điều động và bổ nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo các sở, ngành và địa phương.

Theo các quyết định được công bố, ông Lê Thanh Nam, 54 tuổi, Thành ủy viên, Chánh Văn phòng UBND thành phố, được điều động tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Ngọc Hà, nhiệm kỳ 2025-2030; đồng thời được giới thiệu để kiện toàn giữ chức Chủ tịch HĐND phường Ngọc Hà, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Nguyễn Tiến Thiết, 46 tuổi, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ứng Hòa, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Ứng Hòa, nhiệm kỳ 2025-2030; được điều động, phân công công tác tại Văn phòng UBND thành phố để bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng UBND thành phố.

Bà Bạch Liên Hương, 50 tuổi, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, được phân công giới thiệu ứng cử để bầu giữ chức Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố, nhiệm kỳ 2021-2026 và 2026-2031.

Ông Phạm Tuấn Long, 49 tuổi, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Cửa Nam, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Cửa Nam, nhiệm kỳ 2025-2030; được điều động, phân công công tác tại Sở Văn hóa và Thể thao thành phố để bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao.

Lãnh đạo Thành ủy, HĐND thành phố trao quyết định, tặng hoa chúc mừng các cá nhân được điều động, bổ nhiệm, sáng 24/12. Ảnh: Hoàng Phong

Ông Nguyễn Hoàng Trường, 44 tuổi, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hoài Đức, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Hoài Đức, nhiệm kỳ 2025-2030; được điều động, phân công và chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Cửa Nam, nhiệm kỳ 2025-2030; giới thiệu để kiện toàn giữ chức Chủ tịch HĐND phường Cửa Nam, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Nguyễn Trọng Diện, 51 tuổi, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh, được điều động đến nhận công tác tại Sở Y tế thành phố Hà Nội và giữ chức Giám đốc Sở Y tế thành phố.

Ông Đỗ Văn Trường, 48 tuổi, Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố, được điều động đến công tác tại Ban Nội chính Thành ủy và bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng ban Nội chính Thành ủy.

Ông Nguyễn Tuấn Thịnh, 54 tuổi, Đại biểu Quốc hội chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội khóa 15, được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Chuyên Mỹ, nhiệm kỳ 2025-2030; giới thiệu để kiện toàn giữ chức Chủ tịch HĐND xã Chuyên Mỹ, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Đàm Văn Huân, 57 tuổi, Trưởng ban Đô thị HĐND thành phố, nhiệm kỳ 2021-2026, được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Ứng Hòa, nhiệm kỳ 2025-2030; giới thiệu để kiện toàn giữ chức Chủ tịch HĐND xã Ứng Hòa, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Nguyễn Thanh Bình, 49 tuổi, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố, nhiệm kỳ 2021-2026, được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Hoài Đức, nhiệm kỳ 2025-2030; giới thiệu để kiện toàn giữ chức Chủ tịch HĐND xã Hoài Đức, nhiệm kỳ 2021-2026.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết việc điều động, phân công, bổ nhiệm cán bộ lần này được thực hiện trên cơ sở đánh giá toàn diện về năng lực, phẩm chất và quá trình công tác của từng cá nhân, xuất phát từ yêu cầu thực tiễn của các sở, ngành, địa phương.

Chủ tịch thành phố nhấn mạnh Hà Nội đang đứng trước nhiều nhiệm vụ quan trọng khi Quốc hội khóa 15 đã thông qua nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù để triển khai các dự án lớn trên địa bàn Thủ đô. Thành ủy và UBND thành phố đặt kỳ vọng đội ngũ cán bộ vừa được điều động, bổ nhiệm nhanh chóng nắm bắt công việc, phát huy năng lực, cùng tập thể lãnh đạo đơn vị tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao, bảo đảm tiến độ và chất lượng.

Võ Hải