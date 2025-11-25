Hà Nội đề xuất không xây nhà ở trên quỹ đất nội đô sau di dời

Thành phố đề xuất không xây dựng nhà ở mà ưu tiên xây công trình công cộng tại khu vực nội đô sau khi di dời cơ sở sản xuất, trụ sở.

UBND TP Hà Nội vừa có tờ trình đề nghị ban hành danh mục các cơ sở sản xuất và trụ sở cơ quan không phù hợp với điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô đến 2045 đợt 1.

Quy hoạch phân khu đô thị nội đô lịch sử (trước sáp nhập) gồm các quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng (trước sáp nhập). Trong danh sách 66 cơ sở sản xuất, trụ sở, có 20 vị trí thuộc khu vực nội đô sẽ không xây nhà ở, tập trung tại phường Láng, Hoàn Kiếm, Ngọc Hà, Kim Liên...

Khu vực khác ở đô thị trung tâm sẽ ưu tiên xây dựng công trình dịch vụ, công cộng, văn hóa, công viên cây xanh, hạ tầng thiết yếu phục vụ dân cư.

Trong đó 9 cơ sở cũ đã có quyết định vào tháng 7/2022, tập trung ở khu vực nội đô như quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa (trước sáp nhập).

STT Cơ sở sản xuất Địa chỉ Diện tích (m2) Hiện trạng 1 Công ty In báo Nhân dân Hà Nội 15 Hàng Tre (phường Hoàn Kiếm) 1.554 Nhà in báo 2 Công ty TNHH MTV In báo Hà Nội Mới 35 Nhà Chung (phường Hoàn Kiếm) 1.844 Nhà máy in 3 Nhà máy Bia Hà Nội 183 Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà 52.230 Đang hoạt động sản xuất, trưng bày sản phẩm 4 Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thăng Long 235 Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình 64.226 Nhà kho, nhà để xe 5 Công ty TNHH MTMTV In và Thương mại Thông tấn xã Việt Nam Số 70/342 Khương Đình, phường Hạ Đình 5.000 Văn phòng và cơ sở sản xuất 6 Nhà máy xe lửa Gia Lâm SốSố 551 Nguyễn Văn Cừ, phường Bồ Đề 203.873 Trụ sở công ty, nhà xưởng sửa chữa toa xe 7 Tổng kho xăng dầu Đức Giang Số 26 Đức Giang, phường Việt Hưng 159.351 Bể chứa xăng dầu 8 Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Nông nghiệp Số 167/6 phố Phương Mai, phường Kim Liên 821 Văn phòng làm việc 9 Viện Hóa học công nghiệp Việt Nam Phường Phú Diễn 30.000 Một nửa đang hoạt động, một nửa đã cho cán bộ, công nhân viên

Danh mục còn có 42 cơ sở mới thuộc diện di dời, tập trung ở các phường Kim Liên, Lĩnh Nam, Tây Tựu, Khương Đình, Xuân Phương... Một số cơ sở sản xuất có quy mô lớn hơn chục ha gồm cụm công nghiệp Lai Xá, cảng cạn ICD Long Biên, cụm công nghiệp Từ Liêm, cụm công nghiệp La Phù...

Còn lại 15 cơ sở là trụ sở các cơ quan, đơn vị thuộc diện di dời. Phường Láng có nhiều cơ sở nhất với 10 đơn vị như Viện máy và công cụ công nghiệp, Viện Công nghệ xạ hiếm, Công ty cổ phần Thiết bị vật tư du lịch... Phường Văn Miếu có 3 cơ sở gồm Công ty cổ phần In Khoa học kỹ thuật, Công ty cổ phần Xây lắp và cơ khí cầu đường và Công ty cổ phần Xây dựng lắp máy điện nước Hà Nội.

Nội dung này dự kiến được HĐND thành phố xem xét, thông qua tại kỳ họp thường lệ cuối năm được tổ chức từ ngày 26 đến 28/11.

Ngọc Diễm