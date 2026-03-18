Hà Nội đề xuất điều chỉnh quy hoạch khu đô thị Ciputra do vướng đất nghĩa trang

Một số khu đất chưa giải phóng mặt bằng do vướng đất nghĩa trang tại Ciputra được đề xuất chuyển đổi thành đất cây xanh công cộng.

UBND phường Phú Thượng và Công ty TNHH Phát triển Khu đô thị Nam Thăng Long đang lấy ý kiến cộng đồng về phương án điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu H2-1 và quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tại khu đô thị Nam Thăng Long (Ciputra). Trước đó công ty Nam Thăng Long - vốn là chủ đầu tư dự án đã đề xuất phương án với Sở Quy hoạch - Kiến trúc xây dựng và được phê duyệt.

Theo đó, khu đô thị Ciputra có diện tích hơn 301 ha, được triển khai từ đầu những năm 2000 tại quận Tây Hồ và Bắc Từ Liêm (nay thuộc phường Phú Thượng và Xuân Đỉnh). Giai đoạn 1 có quy mô hơn 33 ha (được duyệt quy hoạch năm 2003), giai đoạn 2 rộng hơn 148 ha (duyệt năm 2004) và giai đoạn 3 hơn 113 ha (duyệt năm 2008).

Theo phương án điều chỉnh, ô B3 của giai đoạn 1 có diện tích khoảng 22,8 ha, đã giải phóng mặt bằng 99%. Còn khoảng 0,2 ha đất chưa giải phóng mặt bằng có 21 hộ dân đang sinh sống ổn định trên đó. Các hộ dân đã nhiều lần kiến nghị điều chỉnh quy hoạch phần đất này phù hợp theo nguồn gốc, hiện trạng sử dụng. Sau khi rà soát, cơ quan chức năng đề xuất điều chỉnh từ đất cây xanh đơn vị ở sang đất ở, tạo điều kiện cho người dân triển khai các thủ tục đất đai.

Với giai đoạn 2, ô quy hoạch B2 có tổng diện tích gần 153 ha, đã giải phóng mặt bằng hơn 94% diện tích và đang được đầu tư xây dựng. Phần còn lại hơn 8,8 ha chưa thể triển khai, chủ yếu do vướng mắc tại khu vực nghĩa trang Thượng Thụy (2 ha), Phú Gia (0,1 ha) và khu đất giáp nghĩa trang Xuân Đỉnh (bị tái chiếm sử dụng hơn 2,2 ha). Diện tích này vốn được quy hoạch nhóm đất ở, trường mầm non, THPT và đất công cộng đơn vị ở.

Cơ quan chức năng đề xuất chuyển đổi phần đất hiện trạng là nghĩa trang thành đất cây xanh đồng thời nghiên cứu bố trí lại các công trình giáo dục sang vị trí phù hợp hơn.

Với giai đoạn 3, tháng 7/2009, thành phố đã giao cho chủ đầu tư hơn 25 ha, hiện đã giải phóng mặt bằng gần 96%. Còn lại 5,3 ha chưa thể thực hiện do liên quan đến các nghĩa trang Phú Gia (gần 4 ha) và Nhật Tân (gần 1,4 ha). Phần diện tích này được quy hoạch đất nhóm nhà ở, cây xanh công cộng, trường mầm non, THCS

Phương án nêu nhóm đất nhà ở có hiện trạng một phần nghĩa trang được điều chỉnh thành đất cây xanh công cộng. Hai ô đất chức năng giáo dục cũng chuyển thành đất cây xanh đồng thời đổi vị trí trường học sang một phần ô đất bãi đỗ xe.

Một góc khu đô thị Ciputra nhìn từ trên cao. Ảnh: Kita

Lý giải phương án trên, Sở Quy hoạch - Kiến trúc cho biết khu đô thị Ciputra đã hình thành được 30 năm với phần lớn diện tích được giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng theo quy hoạch. Tuy nhiên, vướng mắc tồn tại nhiều năm nằm ở khâu giải phóng mặt bằng các khu đất nghĩa trang lâu đời, chưa có địa điểm phù hợp để di dời hoặc khu đất dân cư sinh sống ổn định. Cùng đó, quy hoạch trước đây xác định xây dựng trường học, nhà ở trên đất nghĩa trang còn hạn chế.

Sở đánh giá việc rà soát, nghiên cứu điều chỉnh hoán đổi vị trí các ô đất xây trường học (hiện trạng là đất nghĩa trang) sang vị trí thuận lợi là cấp bách và cần thiết để đẩy nhanh quá trình xây dựng. Đồng thời, theo Điều chỉnh quy hoạch chung Thủ đô đến 2045, tầm nhìn 2065, một số khu đất trong khu đô thị cũng được định hướng chuyển sang không gian cây xanh công cộng, đòi hỏi phải rà soát và điều chỉnh lại quy hoạch chi tiết cho phù hợp.

Ngọc Diễm