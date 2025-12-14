Hà Nội đầu tư hơn 925.000 tỷ xây khu đô thị thể thao đủ chuẩn Olympic

Sáng 14/12, HĐND Hà Nội thông qua chủ trương xây dựng khu đô thị thể thao Olympic hơn 9.000 ha với tổng vốn dự kiến trên 925.000 tỷ đồng, hướng tới đủ điều kiện đăng cai ASIAD và Olympic.

Theo tờ trình của UBND thành phố, dự án được triển khai trên địa bàn 11 xã gồm Đại Thanh, Ngọc Hồi, Nam Phù, Thường Tín, Hồng Vân, Chương Dương, Thượng Phúc, Bình Minh, Tam Hưng, Thanh Oai, Dân Hòa, nằm ở khu vực phía Nam Hà Nội.

Phạm vi quy hoạch khu đô thị thể thao Olympic.

Dự án có quy mô hơn 9.000 ha, được tổ chức thành 4 dự án thành phần theo các phân khu chức năng. Phân khu A phát triển đô thị mới theo mô hình TOD (đô thị nén), đóng vai trò đầu mối giao thông, kết nối và hỗ trợ cho khu liên hợp thể thao đặt tại phân khu B.

Phân khu B là trung tâm đô thị thể thao và đô thị dịch vụ, gắn với Khu liên hợp thể thao và sân vận động Trống Đồng đẳng cấp quốc tế. Phân khu này đã bao gồm tiểu dự án thành phần độc lập ban đầu là bãi đỗ xe khu tổ hợp thể thao, phục vụ khởi công dự án.

Phân khu C và phân khu D tiếp tục phát triển đô thị thể thao, đô thị dịch vụ gắn với các công trình thể thao quy mô lớn, tạo không gian liên hoàn cho tập luyện, thi đấu, tổ chức sự kiện và các hoạt động dịch vụ.

Phối cảnh khu đô thị thể thao Olympic được đưa ra lấy ý kiến nhân dân.

Sơ bộ tổng mức đầu tư dự án trên 925.000 tỷ đồng. Theo kế hoạch, Khu liên hợp thể thao và sân vận động sẽ hoàn thành vào quý II/2030; toàn bộ dự án dự kiến hoàn thành năm 2035.

UBND thành phố cho biết các thông tin hiện nay mang tính định hướng tổng thể. Quy mô và nội dung đầu tư cụ thể sẽ được xác định sau khi lựa chọn nhà đầu tư và hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt dự án theo quy định.

KIến trúc sân vận động Trống Đồng.

Phát biểu tại kỳ họp, đại biểu Nguyễn Xuân Minh, Bí thư Đảng ủy xã Thường Tín, cho biết qua tiếp xúc cử tri, người dân tại khu vực dự án bày tỏ sự đồng tình, ủng hộ cao. Cử tri đánh giá tích cực việc thành phố sử dụng nguồn lực trong nước để đầu tư các công trình thể thao tầm cỡ thế giới.

Theo ông Minh, sân vận động Trống Đồng được thiết kế lấy cảm hứng từ hình tượng trống đồng, phù hợp với lịch sử, văn hóa của khu vực, của Thủ đô và đất nước. Đại biểu cũng đề nghị thành phố sớm có cơ chế hỗ trợ chuyển đổi nghề, bảo đảm sinh kế cho người dân bị ảnh hưởng.

Dự kiến lễ khởi công diễn ra ngày 19/12, gắn với kỷ niệm 79 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến và chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng.

Võ Hải