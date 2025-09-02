Hà Nội đạt doanh thu, lượng khách cao kỷ lục dịp 2/9

Trong 4 ngày dịp nghỉ lễ Quốc khánh, Hà Nội ước đón gần 2,1 triệu lượt khách, gấp ba lần so với cùng kỳ năm ngoái và cao hơn 1,95 triệu lượt TP HCM đón dịp 30/4.

Theo công bố từ Sở Du lịch chiều 2/9, trong 4 ngày nghỉ lễ, thành phố ước đón gần 2,1 triệu lượt khách, tăng gấp ba lần so với cùng kỳ 2024. Trong đó, khách quốc tế ước đón hơn 80.000 lượt, tăng 35% so với năm ngoái. Tổng thu du lịch dịp này đạt gần 4,5 nghìn tỷ đồng, tăng 80% so với cùng kỳ 2024.

Người dân, du khách đổ về khu vực đường Trần Phú sáng 2/9. Ảnh: Nguyễn Đông

Dịp nghỉ lễ Quốc Khánh năm nay kéo dài 4 ngày nên nhu cầu nghỉ ngơi, đi du lịch người dân tăng cao. Khối khách sạn 3-5 sao công suất sử dụng phòng cao, nhiều khách sạn đạt công suất 100% vào ngày 01/9 như Novotel Thái Hà, Novotel Suites, Lacasa Hà Nội, Bảo Sơn, Grand Mercue. Công suất phòng trung bình khối khách sạn, căn hộ du lịch ước đạt 83%, tăng gần 23 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm ngoái. Về công tác an ninh, an toàn và vệ sinh an toàn thực phẩm, Sở Du lịch đánh giá các đơn vị kinh doanh dịch vụ "đạt tiêu chuẩn".

Trong 4 ngày nghỉ lễ, Hà Nội cũng tổ chức nhiều hoạt động phục vụ khách du lịch, bên cạnh sự kiện diễu binh kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Một số các hoạt động tiêu biểu thu hút khách dịp này như "Sắc Đỏ Ba Đình" và chuỗi hoạt động quảng bá du lịch, văn hóa, lịch sử Hà Nội; triển lãm 80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc diễn ra tại Trung tâm hội chợ triển lãm quốc gia - Đông Anh, thu hút hơn 1 triệu lượt khách ghé thăm trong ba ngày.

Riêng trong ngày 31/8, Trung tâm triển lãm ghi nhận 650.000 khách tham quan.

Ngoài ra, các điểm đến du lịch nổi tiếng khác tại thành phố cũng thu hút du khách gồm vườn thú Hà Nội (đón khoảng 33.000 lượt khách), Di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám (18.000 lượt), Khu du lịch Ao Vua (hơn 2.000 lượt); Vườn Quốc gia Ba Vì (gần 3,2 nghìn lượt). Di tích Nhà Tù Hỏa Lò đón hơn 26.000 lượt khách, Khu di tích Cổ Loa đón 5.670 lượt khách, Khu di tích Hoàng Thành Thăng Long đón khoảng 33.000 lượt.

Trong dịp 2/9, các tour du lịch nội đô (city tour) và tour lịch sử về nguồn "bùng nổ", nhiều công ty du lịch kín tour từ trước đó 1-2 tháng. Theo tổng hợp từ các doanh nghiệp lữ hành, năm nay nhiều du khách có xu hướng chọn du lịch sớm (từ 27-28/8) để kịp về trước 2/9 xem diễu binh. Lượng khách đi tour nội địa dịp này tại nhiều công ty lữ hành chiếm 60% trong tổng số tour.

Theo các chuyên gia du lịch và CEO các công ty lữ hành, Hà Nội dẫn đầu cuộc chạy đua đón khách và doanh thu dịp Quốc khánh là điều "có thể dự đoán trước" vì đây là nơi diễn ra sự kiện Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Du khách cả nước sẽ đổ xô về thủ đô để tham gia vào sự kiện lớn này, cũng tương tự dịp 30/4 tại TP HCM.

Phương Anh