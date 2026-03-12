Hà Nội còn gần 600 cơ sở giết mổ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn

Hà NộiTrong 682 cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm, hiện Hà Nội còn 596 cơ sở nhỏ lẻ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn dịch bệnh và thực phẩm.

Thông tin được ông Tạ Văn Tường, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, nêu tại hội nghị về phòng chống dịch bệnh và phát triển chăn nuôi bền vững do Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức sáng 12/3.

Theo ông Tường, trong tổng số 682 cơ sở giết mổ trên địa bàn có 9 cơ sở công nghiệp, 26 bán công nghiệp và 647 điểm tập trung tạm thời hoặc quy mô nhỏ lẻ. Hiện lực lượng thú y kiểm soát tại 86 cơ sở, mỗi ngày những nơi này cung cấp khoảng 50.000 gia cầm, 5.000 con lợn và 450 con trâu bò, tương đương khoảng 65% tổng lượng gia súc, gia cầm được giết mổ trên địa bàn.

Ông Tạn Văn Tường nói về thực trạng giết mổ động vật ở Hà Nội. Ảnh: Gia Chính

Toàn thành phố vẫn còn 596 cơ sở giết mổ nhỏ lẻ không đủ điều kiện để chính quyền địa phương cấp phép hoạt động. Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Hà Nội, do không được phép vận hành, các cơ sở này cũng không thuộc diện kiểm soát giết mổ thường xuyên của cơ quan thú y, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh dịch bệnh và mất an toàn thực phẩm.

Để xử lý tình trạng này, thành phố dự kiến tạo điều kiện cho 86 cơ sở đang được kiểm soát mở rộng quy mô, thu hút các điểm giết mổ nhỏ lẻ xung quanh vào.

Theo kế hoạch, trong năm 2026, Hà Nội sẽ bố trí khoảng 70-75 điểm giết mổ tập trung tạm thời nhằm đáp ứng nhu cầu trong giai đoạn chuyển tiếp. Đến năm 2030, thành phố phấn đấu hoàn thành sắp xếp mạng lưới và đưa vào hoạt động 20-25 cơ sở giết mổ tập trung, công nghiệp.

Liên quan tình hình dịch bệnh, dịch tả lợn châu Phi, Hà Nội được xác định là ổ dịch kéo dài từ tháng 7/2025 đến nay. Trong năm 2025, dịch xảy ra tại 1.162 hộ chăn nuôi ở 293 thôn thuộc 44 xã, phường, buộc phải tiêu hủy 29.762 con lợn với tổng trọng lượng hơn 1,87 triệu kg.

Từ đầu năm 2026 đến nay, dịch tiếp tục phát sinh tại 14 hộ ở 7 xã, buộc phải tiêu hủy 481 con lợn với tổng trọng lượng 21.436 kg. Trong số này có ba xã ghi nhận ổ dịch kéo dài từ năm 2025 sang năm 2026 và hiện vẫn còn một xã chưa qua 21 ngày kể từ khi ghi nhận ca bệnh cuối cùng.

Gia Chính