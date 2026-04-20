Hà Nội có thêm tổ hợp nhà ở, thương mại, dịch vụ hơn 25.000 m2

Tổ hợp Iconia Lakeside nằm tại số 54 Tố Hữu, dự kiến cung cấp hơn 600 căn hộ cùng hơn 100 sản phẩm thấp tầng.

Dự án do Công ty cổ phần đầu tư MIC (MIC Invest) phát triển và Bruce Henderson Architects - đơn vị kiến trúc quốc tế đến từ Australia thiết kế. Iconia Lakeside quy hoạch theo mô hình đô thị tích hợp gồm căn hộ, khu thấp tầng, trường học và không gian thương mại - văn phòng.

Ngoài ra, vị trí liền kề công viên và hồ điều hòa Phùng Khoang, được xem là lợi thế của tổ hợp. Trong bối cảnh không gian xanh và mặt nước tại khu vực nội đô còn hạn chế, các dự án có vị trí gần công viên hoặc hồ điều hòa thường thu hút sự quan tâm của người mua.

Khu vực phía Tây Hà Nội tháng 4. Ảnh: NewX Estate

Theo Savills, phần lớn nguồn cung căn hộ mới tại Hà Nội tập trung tại các khu vực như Nam Từ Liêm, Hà Đông và Gia Lâm, đồng thời thị trường ngày càng phụ thuộc vào các đại đô thị quy mô lớn ven trung tâm. Bên cạnh đó, theo định hướng quy hoạch, Hà Nội hạn chế phát triển nhà ở cao tầng tại khu vực nội đô nhằm giảm áp lực hạ tầng, đồng thời thúc đẩy giãn dân và phát triển các khu vực vùng ven.

Nguồn cung mới vì vậy có xu hướng dịch chuyển ra ngoại thành, nơi còn quỹ đất để phát triển các khu đô thị quy mô lớn. Tuy nhiên, khu vực trung tâm vẫn duy trì sức hút nhờ tập trung hệ thống việc làm, giáo dục, y tế và dịch vụ.

Bên cạnh đó, Báo cáo Tâm lý người tiêu dùng bất động sản do Batdongsan công bố năm 2025 cho thấy, các yếu tố liên quan đến môi trường sống ngày càng được người mua quan tâm. Cụ thể, khoảng 86% người được khảo sát cho biết ưu tiên nhà ở xanh, trong khi 88% sẵn sàng chi trả thêm cho các tiêu chí liên quan đến không gian sống và môi trường.

Xu hướng này phản ánh sự dịch chuyển trong nhu cầu, khi chất lượng sống dần trở thành tiêu chí quan trọng bên cạnh các yếu tố truyền thống như vị trí hay pháp lý. Trong bối cảnh đó, các dự án sở hữu không gian xanh, mặt nước hoặc tiện ích đồng bộ có xu hướng thu hút sự chú ý lớn hơn từ thị trường.

Tuy nhiên, tại khu vực nội đô Hà Nội, quỹ đất dành cho không gian xanh và mặt nước ngày càng thu hẹp. Điều này giúp các dự án có lợi thế về cảnh quan như tiếp giáp công viên hoặc hồ điều hòa gia tăng sức hút, qua đó góp phần tạo nên sự chênh lệch về giá trị của sản phẩm trên thị trường.

Song Anh